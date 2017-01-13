В ДНР назвали число раненых за прошлый год

ДОНЕЦК, 13 янв — РИА Новости. Почти 470 человек получили ранения различной степени тяжести на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за 2016 год в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР.

"С 1 января по 31 декабря 2016 года на территории Донецкой народной республики ранения различной степени тяжести в результате непрекращающихся обстрелов со стороны Украины получили 469 человек, среди которых 238 мирных жителей, в том числе 16 детей", — сказал представитель ведомства.