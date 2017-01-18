Лавров раскритиковал идею размещения в Донбассе полицейской миссии ОБСЕ

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Идея размещения в Донбассе полицейской миссии ОБСЕ противоречит минским соглашениям по урегулированию на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если вы под вооруженной миссией ОБСЕ имели в виду идею, которую сейчас стали вбрасывать из Киева о том, что нужно вооруженную полицейскую миссию развернуть на Донбассе, которая обеспечивала бы там правопорядок, то это идея абсолютно противоречит минским соглашениям", — сказал он по итогам переговоров с главой МИД Австрии Себастьяном Курцем.

По словам Лаврова, минскими соглашениями предусмотрено, что Украина обязана признать законодательно и закрепить в конституции особый статус Донбасса, включая право Донбасса иметь силы правопорядка. "Поэтому никаких вооруженных иностранных миссий для поддержания порядка на Донбассе в этих условиях не требуется", — сказал глава МИД РФ.

Он отметил, что РФ согласна с тем, чтобы местные силы правопорядка сопровождались бы невооруженными наблюдателями ОБСЕ, чтобы те убедились, что безопасность обеспечивается.