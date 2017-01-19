Запад больше всего боится объединения русского народа, считает глава ДНР

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко считает, что на Западе больше всего боятся объединения русского народа.

"Ситуация, которая сейчас происходит в мире, она очень сложная и тревожная. Все ополчились на Россию, все на нее пытаются свалить все грехи и все камни, которые только могут кинуть. А все потому, что Запад нас боится. Когда русский народ начинает объединяться, а этот процесс уже пошел, сильнее нашего народа в мире нет никого", — заявил Захарченко на форуме славянского единства "С Россией навеки".

По его словам, русский народ в единстве способен преодолеть любые испытания. "Процесс объединения (русского народа – ред.) начался в Крыму", — подчеркнул глава ДНР.

Делегации ДНР и ЛНР прибыли в Крым с трехдневным визитом по приглашению Русской общины полуострова. Визит приурочен к 363-й годовщине Переяславской рады. Она состоялась 18 января 1654 года в Переяславе. На ней запорожским казачеством под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого было принято историческое решение о переходе Украины под покровительство царя московского Алексея Романова.