В ЛНР заявили, что Киев опубликовал некорректные списки военнопленных

ЛУГАНСК, 11 янв — РИА Новости. Опубликованные киевской стороной списки военнопленных некорректны, заявила руководитель рабочей группы по обмену военнопленными самопровозглашенной ЛНР Ольга Кобцева.
"Хотела бы остановить свое внимание на информации, которая была выложена вчера в информационном пространстве параллельно с моим заявлением… Списки, которые были предоставлены с украинской стороны некорректные и, естественно, не отражают действительную картину по удерживаемым лицам", — заявила Кобцева.
"В данных списках фигурируют фамилии людей, которые вчера (10 января — ред.) были заявлены и неоднократно заявлялись на минских переговорах с мая 2015 года. Люди, которых мы готовы передать украинской стороне", — уточнила Кобцева.