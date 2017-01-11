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В мире

В ЛНР заявили, что Киев опубликовал некорректные списки военнопленных

Тема:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2017 (114)
16:5911.01.2017
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Возвращенные украинскими военными пленные ДНР и ЛНР. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 11 янв — РИА Новости. Опубликованные киевской стороной списки военнопленных некорректны, заявила руководитель рабочей группы по обмену военнопленными самопровозглашенной ЛНР Ольга Кобцева.

Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий. Архивное фото
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Ранее во вторник Кобцева заявила, что Украина отказывается забирать из самопровозглашенной Луганской народной республики четверых из пяти военнопленных.

"Хотела бы остановить свое внимание на информации, которая была выложена вчера в информационном пространстве параллельно с моим заявлением… Списки, которые были предоставлены с украинской стороны некорректные и, естественно, не отражают действительную картину по удерживаемым лицам", — заявила Кобцева.

Надежда Савченко с флагом Украины. Архивное фото
© AP Photo/ Efrem Lukatsky
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Она подчеркнула, что, несмотря на это, в данных списках указаны фамилии двух военнопленных, которые находятся на территории ЛНР и которых отказывается забирать официальный Киев.

"В данных списках фигурируют фамилии людей, которые вчера (10 января — ред.) были заявлены и неоднократно заявлялись на минских переговорах с мая 2015 года. Люди, которых мы готовы передать украинской стороне", — уточнила Кобцева.

 

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