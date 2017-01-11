В ЛНР заявили, что Киев опубликовал некорректные списки военнопленных

ЛУГАНСК, 11 янв — РИА Новости. Опубликованные киевской стороной списки военнопленных некорректны, заявила руководитель рабочей группы по обмену военнопленными самопровозглашенной ЛНР Ольга Кобцева.

Ранее во вторник Кобцева заявила, что Украина отказывается забирать из самопровозглашенной Луганской народной республики четверых из пяти военнопленных.

"Хотела бы остановить свое внимание на информации, которая была выложена вчера в информационном пространстве параллельно с моим заявлением… Списки, которые были предоставлены с украинской стороны некорректные и, естественно, не отражают действительную картину по удерживаемым лицам", — заявила Кобцева.

Она подчеркнула, что, несмотря на это, в данных списках указаны фамилии двух военнопленных, которые находятся на территории ЛНР и которых отказывается забирать официальный Киев.

"В данных списках фигурируют фамилии людей, которые вчера (10 января — ред.) были заявлены и неоднократно заявлялись на минских переговорах с мая 2015 года. Люди, которых мы готовы передать украинской стороне", — уточнила Кобцева.