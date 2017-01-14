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В мире

В ЛНР не рассчитывают на конструктивный диалог в Минске по статусу Донбасса

Тема:
Переговоры о мире на Украине в 2017 году (23)
12:3114.01.2017
(обновлено: 12:32 14.01.2017)
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Ситуация в Донбассе. Архивное фото
© РИА Новости. Олеся Потапова

ЛУГАНСК, 14 янв – РИА Новости. В самопровозглашенной Луганской народной республике не рассчитывают на конструктивный диалог с представителями Украины на переговорах в Минске 16 января на тему "особого статуса", сообщил РИА Новости представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник.

Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
© РИА Новости. Валерий Мельников
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"На этой сессии вряд ли стоит рассчитывать на конструктив со стороны украинских переговорщиков. Они находятся в сложной ситуации, когда инструкции уходящего Госдепа США уже не актуальны, а новый еще не вступил в полномочия и никаких сигналов не посылал", — считает Мирошник.

Он напомнил, что 16 января возобновятся переговоры в минском формате. По его словам, на этот день запланированы заседания всех четырех рабочих групп и контактной группы.

"На повестке дня политической подгруппы остается ключевой вопрос — принятие механизма введения "особого статуса" для республик Донбасса или же имплементация "формулы Штайнмайера", — рассказал Мирошник.

Донецкий аэропорт. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Маслов
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Спикер считает, что "учитывая крайнюю зависимость Украины от внешнего влияния", Киев стоит перед необходимостью ответить на вопрос, как именно и когда будет введен особый статус для республик Донбасса.

"Порошенко взял на себя эти обязательства перед "нормандской четверкой", но боится инициировать их выполнение перед радикальным украинским политикумом, потому предпочитает просто тянуть время, но бесконечно это продолжаться не будет. Пытаясь увильнуть от выполнения взятых на себя международных обязательств, Киев попадет под международный прессинг", — считает собеседник агентства.

Виды городов. Донецк. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Он подчеркнул, что представители республик настроены на достижение "прозрачных и понятных договоренностей", которые пошагово приведут к урегулированию конфликта, согласованию и подписанию механизма введения особого статуса, механизма проведения амнистии и выполнения остальных предусловий, что должно завершиться проведением выборов на Донбассе.

"Продолжая политику пустословия на переговорах в Минске, Украина сама отказывается от выстраивания мирных взаимоотношений с республиками Донбасса", — заявил Мирошник.

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