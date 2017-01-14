В ЛНР не рассчитывают на конструктивный диалог в Минске по статусу Донбасса

ЛУГАНСК, 14 янв – РИА Новости. В самопровозглашенной Луганской народной республике не рассчитывают на конструктивный диалог с представителями Украины на переговорах в Минске 16 января на тему "особого статуса", сообщил РИА Новости представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник.
Он напомнил, что 16 января возобновятся переговоры в минском формате. По его словам, на этот день запланированы заседания всех четырех рабочих групп и контактной группы.
"На повестке дня политической подгруппы остается ключевой вопрос — принятие механизма введения "особого статуса" для республик Донбасса или же имплементация "формулы Штайнмайера", — рассказал Мирошник.
"Порошенко взял на себя эти обязательства перед "нормандской четверкой", но боится инициировать их выполнение перед радикальным украинским политикумом, потому предпочитает просто тянуть время, но бесконечно это продолжаться не будет. Пытаясь увильнуть от выполнения взятых на себя международных обязательств, Киев попадет под международный прессинг", — считает собеседник агентства.
"Продолжая политику пустословия на переговорах в Минске, Украина сама отказывается от выстраивания мирных взаимоотношений с республиками Донбасса", — заявил Мирошник.