Экономическая подгруппа по Донбассу не смогла возобновить работу в Минске

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (46)

ДОНЕЦК, 16 янв — РИА Новости. Подгруппа по экономическим вопросам не смогла возобновить работу в Минске в понедельник, сообщила Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной ДНР в контактной группе по Донбассу Дениса Пушилина.

Ранее в ДНР заявляли, что подгруппа по экономическим вопросам уже несколько месяцев не может приступить к работе из-за позиции представителей Киева, которые отказываются работать с новым представителем в группе от ДНР.

"Подгруппе по экономическим вопросам не удалось возобновить свою работу сегодня. Вместо этого украинские представители не оставляют попыток рассматривать вопросы экономического характера на заседаниях других рабочих групп. К примеру, в рамках работы подгруппы по безопасности высказывались предложения о необходимости восстановления газораспределительных станций, водо- и энергоснабжения", — написала Талакина на своей странице в Facebook.

Она отметила, что представители ДНР и ЛНР продолжают настаивать на решении экономических вопросов именно в рамках работы профильной подгруппы.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.