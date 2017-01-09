В ДНР заявили, что ничего не знают о пропавших в Донбассе солдатах ВСУ

ДОНЕЦК 9 янв — РИА Новости. Министерство обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики не располагает информацией о пропавших недавно в Донбассе трех украинских военных, среди пленных их нет, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее, в ночь на понедельник, пресс-центр военной операции украинских силовиков сообщил в Facebook, что трое военнослужащих одной из воинских частей у линии разграничения в Донбассе не вернулись к месту расположения подразделения, связь с ними отсутствует.

"Заявления, которые делает украинская сторона, достаточно противоречивы. С тем дезертирством, которое сейчас происходит у них (украинских силовиков — ред.), они (пропавшие военные — ред.) вполне могут оказаться дома. У нас их нет", — сказал Басурин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.