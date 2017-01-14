ЛНР утверждает, что за неделю погибли десять украинских силовиков

ЛУГАНСК, 14 янв — РИА Новости. Десять украинских силовиков погибли и 30 ранены за неделю, заявил на брифинге начальник управления оборонного ведомства ЛНР Олег Анащенко.

"По данным министерства обороны Украины, потери ВСУ за неделю в зоне АТО составили двое погибших и 26 раненых. Однако нам достоверно известно о десяти погибших и 30 раненых в ходе проведения неудачных провокаций на линии соприкосновения", — заявил Анащенко.

Спикер уточнил, что Народная милиция ЛНР располагает данными о взрыве мины в стволе "сверхтехнологичного" украинского миномёта "Молот", на позициях 1 батальона 24 бригады ВСУ, в результате которого двое военнослужащих погибли, еще один получил тяжелые ранения. Небоевые потери в рядах ВСУ составили четверо погибших и восемь раненых.