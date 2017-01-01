Силовики выпустили почти 80 мин по территории ДНР за сутки

ДОНЕЦК, 1 янв — РИА Новости. Почти 80 мин выпустили украинские силовики по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, значительная часть нарушений была зафиксирована после полуночи, сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Украинские боевики за прошедшие сутки 357 раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник выпустил по территории республики 79 мин калибром 82 и 120 мм, а также 246 боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое вооружение. Основное количество мин было зафиксировано после ноля часов, порядка 40% процентов всех нарушений было после ноля часов", — сказал он.

Басурин добавил, что обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись девять населенных пунктов республики и окраины Донецка.

С 24 декабря в Донбассе установлен режим тишины на период новогодних праздников, который, по заявлениям обеих сторон, не соблюдается.