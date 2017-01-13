В Дебальцево после ночного обстрела обесточены около 500 домов

ДОНЕЦК, 13 янв — РИА Новости. Украинские силовики минувшей ночью обстреляли город Дебальцево в Донбассе, повреждены линии электропередачи, без света остались около 500 домов, заявили РИА Новости в пятницу в городской администрации.

Ранее власти самопровозглашенных ЛНР и ДНР заявили, что украинские силовики с 18 декабря 2016 года совершили несколько попыток прорыва позиций ополченцев на дебальцевском направлении. Город Дебальцево подвергся обстрелу впервые с 2015 года. В Киеве считают, что ответственность за эскалацию ситуации в Донбассе лежит на ополченцах.

"Был обстрел. Где-то в 00.24 (совпадает с мск) прилетело в микрорайон Черемушки рядом с детским садом, повредило линии электропередачи, около 500 домов остались без электроснабжения", — сообщили в городской администрации.

По предварительным данным, пострадавших нет. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения.