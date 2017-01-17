В ЛНР заявили, что силовики стягивают артиллерию к линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 17 янв — РИА Новости. Украинские силовики стягивают дополнительную артиллерию к линии соприкосновения в Донбассе, заявил во вторник на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Нами выявлено перемещение артиллерийской техники из состава четвертого дивизиона 44-й артиллерийской бригады из пункта временной дислокации в зону ответственности 14-й бригады ВСУ (вооруженных сил Украины) в район населенного пункта Денежниково с целью дальнейшего перемещения к линии боевого соприкосновения для осуществления преступных провокаций", — сказал Марочко.

Он утверждает, что Киев продолжает рассматривать силовой вариант разрешения конфликта в Донбассе, для чего проводит перегруппировку и усиливает подразделения украинских силовиков на линии соприкосновения.

"Кроме того, в рядах ВСУ 18 января планируется проведение учебных стрельб подразделений ПВО (противовоздушной обороны — ред.) первого и второго батальонов 14-й бригады, а также зенитного дивизиона бригады. Кроме того, выявлено проведение учебных стрельб с экипажами БМП 54-й бригады ВСУ с отработкой передвижения и ведения огня в условиях ограниченной видимости в ночное время суток", — заявил представитель Народной милиции ЛНР.

Марочко уточнил, что за минувшие сутки ситуация в Донбассе существенных изменений не претерпела и остается контролируемой.