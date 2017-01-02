В Киеве шествие в честь дня рождения Бандеры завершилось без нарушений

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости. Полиция не зафиксировала грубых нарушений во время факельного шествия сторонников украинской националистической партии "Свобода" в центре Киева в воскресенье по случаю 108-й годовщины со дня рождения лидера организации украинских националистов Степана Бандеры, сообщает пресс-служба столичной полиции.

По данным правоохранителей, в шествии приняли участие около 800 человек.

"Массовые мероприятия по случаю 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры в столице охраняли 700 правоохранителей, из которых — 250 военнослужащих Национальной гвардии. По завершению акции грубых нарушений общественного порядка не зарегистрировано", — говорится в сообщении ведомства. В полиции отмечают, что во время акции конфликтов и столкновений зафиксировано не было.

Степан Бандера (1909-1959) был лидером Организации украинских националистов, одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.

УПА действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания войны она продолжала борьбу против советской власти.

Героизация УПА и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами. В то же время, часть украинцев, в основном на западе страны, считает Бандеру и Шухевича национальными героями.