Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2017 (94)

ДОНЕЦК, 10 янв — РИА Новости. Украинские силовики попытались захватить населенный пункт Спартак севернее Донецка, заявил журналистам представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Командование ВСУ (вооруженных сил Украины) сегодня в 18.45 после артиллерийской подготовки с применением 122-миллиметровых снарядов предприняло попытку захвата населенного пункта Спартак и наших позиций тремя группами численностью по десять человек при поддержке минометов и огня из двух танков", — рассказал представитель оборонного ведомства.

По его словам, подразделения ДНР были вынуждены открыть ответный огонь из стрелкового оружия. По предварительным данным, трое украинских военнослужащих получили ранения.

Ранее заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин рассказал, что силовики усиливают позиции у линии соприкосновения в Донбассе артиллерией и бронетехникой,

Накануне в оборонном ведомстве самопровозглашенной ЛНР заявили, что в ночь на 9 января силовики предприняли попытку прорыва на дебальцевском направлени.