В ЛНР заявили, что силовики обстреляли пять населенных пунктов за сутки

ЛУГАНСК, 14 янв — РИА Новости. ВСУ обстреляли населенный пункт Ирмино в самопровозглашенной Луганской народной республике из артиллерийских орудий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Всего, по данным оборонного ведомства республики, за минувшие сутки украинские силовики 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив помимо артиллерии, миномёты калибром 120 миллиметров и 82 миллиметров, гранатометы (СПГ, АГС) и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Фрунзе, Калиновка, Раевка, Калиново, Ирмино.
Информация о жертвах и разрушениях уточняется.