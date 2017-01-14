В ЛНР заявили, что силовики обстреляли пять населенных пунктов за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2017 (159)

ЛУГАНСК, 14 янв — РИА Новости. ВСУ обстреляли населенный пункт Ирмино в самопровозглашенной Луганской народной республике из артиллерийских орудий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"В 23.40 13 января зафиксирован обстрел из артиллерийских орудий калибра 122 миллиметра (16 снарядов), с направления Попасная по Ирмино", — сообщили в штабе.

Всего, по данным оборонного ведомства республики, за минувшие сутки украинские силовики 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив помимо артиллерии, миномёты калибром 120 миллиметров и 82 миллиметров, гранатометы (СПГ, АГС) и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Фрунзе, Калиновка, Раевка, Калиново, Ирмино.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.