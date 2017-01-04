Курц призвал быть реалистичными в вопросе отправки военной миссии в Донбасс

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц призвал быть реалистичными в вопросе отправки в Донбасс вооруженной миссии ОБСЕ.

Курц находится с визитом в Донбассе вместе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

"Что касается миссии ОБСЕ вооруженной, я прошу вас о реалистичных ожиданиях. Организация ОБСЕ имеет 57 страны-членов, они голосуют по принципу единства. Это непросто, и у этого принципа есть свои недостатки, но это имеет также и позитивные стороны, поскольку таким образом достигается единство и большая эффективность организации", — сказал он в среду на брифинге в Мариуполе Донецкой области.

По его словам, ОБСЕ будет делать все, чтобы Специальная мониторинговая миссия как можно эффективнее выполняла свой мандат, "чтобы усилиями этой миссии было достигнуто прекращение огня".