ГПУ передала в суд дело против экс-главы управления безопасности МВД Киева

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Генпрокуратура Украины (ГПУ) направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя управления общественной безопасности главного управления МВД в Киеве Олега Мариненко, подозреваемого в разгоне активистов в центре Киева в ноябре 2013 года, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
По данным ведомства, Мариненко инкриминируется, что 1 декабря 2013 года он отдал приказ сотрудникам "Беркута" и военнослужащим внутренних войск МВД Украины о применении специальных средств к участникам акции протеста и журналистам, в результате чего тогда пострадали более чем 29 митингующих и 22 представителя СМИ, а также ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, что выразилось в необеспечении безопасности правоохранителей, в частности, непредоставлении средств защиты, в результате чего пострадали 26 бойцов внутренних войск и патрульно-постовой службы.