ДНР обвиняет Киев в уклонении от диалога в гуманитарной группе по Донбассу

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (46)

ДОНЕЦК, 16 янв — РИА Новости. Киев уклоняется от конструктивного диалога в рамках гуманитарной подгруппы на переговорах в Минске, заявила в понедельник журналистам исполняющая обязанности министра иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики, представитель ДНР в подгруппе Наталья Никонорова.

"Вопреки нашим надеждам на подвижки в переговорном процессе, мы вынуждены констатировать, что Украина продолжает уклоняться от любых конструктивных обсуждений, продолжая игнорировать свои обязательства и необходимость выполнения пунктов комплекса мер", — цитирует слова Никоноровой МИД ДНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.