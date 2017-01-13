Минобороны Украины подтвердило, что ДНР передала Киеву тела трех силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2017 (149)

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика передала представителям Киева тела трех украинских силовиков, погибших у линии соприкосновения в Донбассе, сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны Украины.

Ранее Минобороны ДНР сообщило о планах передать представителям Киева тела трех украинских силовиков, погибших из-за подрыва на мине у линии соприкосновения в Донбассе.

"Сегодня в Донецке представителям гуманитарного проекта вооруженных сил Украины "Эвакуация 200" передали тела трех погибших украинских военнослужащих. Сейчас тела доставляются в город Днепр, где они будут переданы следственным органам Национальной полиции Украины и представителям Днепропетровского областного бюро судебно-медицинской экспертизы", — говорится в сообщении.

По данным министерства, в ближайшее время состоится процесс опознания тел, а также судебно-медицинская экспертиза, которая официально установит причину смерти и обстоятельства, при которых погибли украинские военные.