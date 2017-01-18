Представитель Киева просит главу ОБСЕ помочь с обменом пленными

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко попросила действующего председателя ОБСЕ Себастьяна Курца приложить все усилия для разблокирования процесса освобождения пленных.

Ранее глава ОБСЕ посетил Киев, где провел встречи с руководством страны.

"Обратились к председательствующему с просьбой приложить все усилия для разблокирования процесса освобождения заложников. Напомнила, что накануне Нового года украинская сторона в качестве жеста доброй воли помиловала 15 человек, обвиняемых в сепаратизме, но мы до сих пор ожидаем жеста доброй воли от другой стороны, освобождения подростков, задержанных по надуманным обвинениям в "диверсиях", разблокирование процесса освобождения заложников", — написала Геращенко на странице в Facebook.

По ее словам, она поддерживает позицию Курца, что именно гуманитарный и безопасный блоки минских соглашений должно стать приоритетным в 2017 году. Геращенко также заявила, что передала Курцу обращение от жителей Луганской области с просьбой приложить все усилия для открытия пропускного пункта "Золотое", и пригласила его на открытие этого поста.

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