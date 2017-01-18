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В мире

Представитель Киева просит главу ОБСЕ помочь с обменом пленными

Тема:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2017 (213)
14:2618.01.2017
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Обмен пленными между ЛНР и Украиной. Архивное фото
© РИА Новости. Олеся Потапова

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко попросила действующего председателя ОБСЕ Себастьяна Курца приложить все усилия для разблокирования процесса освобождения пленных.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Савченко опубликовала обновленные списки пленных в Донбассе
Ранее глава ОБСЕ посетил Киев, где провел встречи с руководством страны.

"Обратились к председательствующему с просьбой приложить все усилия для разблокирования процесса освобождения заложников. Напомнила, что накануне Нового года украинская сторона в качестве жеста доброй воли помиловала 15 человек, обвиняемых в сепаратизме, но мы до сих пор ожидаем жеста доброй воли от другой стороны, освобождения подростков, задержанных по надуманным обвинениям в "диверсиях", разблокирование процесса освобождения заложников", — написала Геращенко на странице в Facebook.

По ее словам, она поддерживает позицию Курца, что именно гуманитарный и безопасный блоки минских соглашений должно стать приоритетным в 2017 году. Геращенко также заявила, что передала Курцу обращение от жителей Луганской области с просьбой приложить все усилия для открытия пропускного пункта "Золотое", и пригласила его на открытие этого поста.

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Передача Украиной ополченцам пятнадцати пленных
Возвращенные украинскими военными пленные ДНР и ЛНР в автобусе на окраине Горловки Донецкой области
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Представители Киева передали в четверг самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 15 пленных, среди которых - семь женщин.
Блок-пост на окраине Горловки Донецкой области, на котором произойдет обмен военнопленными между ДНР и Украиной
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Передача прошла в районе контрольно-пропускного пункта "Майорск" в пригороде Горловки.
Возвращенные украинскими военными пленные ДНР и ЛНР на окраине Горловки Донецкой области
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Как заявляла представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко, власти Украины решили передать ополченцам 15 человек, чтобы разблокировать процесс обмена пленными.
Мужчина в автобусе с возвращенными украинскими военными пленными ДНР и ЛНР на окраине Горловки Донецкой области
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Большинство из бывших военнопленных были помилованы президентом Украины Петром Порошенко. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко назвала такое решение "актом милосердия".
Стела на въезде в Горловку Донецкой области
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Ранее омбудсмен Дарья Морозова напомнила, что за время конфликта в Донбассе ДНР в качестве жеста доброй воли отпустила 80 пленных, в том числе двух женщин 27 декабря.
Возвращенные украинскими военными пленные ДНР и ЛНР в автобусе на окраине Горловки Донецкой области
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Возвращенные украинскими военными пленные ДНР и ЛНР в автобусе на окраине Горловки Донецкой области.
Руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева и уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Освобожденных встречали омбудсмен Дарья Морозова (на фото справа) и руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева.
Сотрудник военной полиции ДНР на блок-посту на окраине Горловки Донецкой области, где произойдет обмен военнопленными между ДНР и Украиной
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Сотрудник военной полиции ДНР на блок-посту на окраине Горловки Донецкой области.
Автомобиль Красного креста на блок-посту на окраине Горловки Донецкой области, где произойдет обмен военнопленными между ДНР и Украиной
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Автомобиль "Красного креста" на блок-посту на окраине Горловки Донецкой области.
Стела на въезде в Горловку Донецкой области
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова выразила надежду, что президент Украины Петр Порошенко примет решение, благодаря которому обмен по формуле "всех на всех" в Донбассе состоится в канун Рождества.
Возвращенные украинскими военными пленные ДНР и ЛНР в автобусе на окраине Горловки Донецкой области
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Возвращенные украинскими военными пленные ДНР и ЛНР в автобусе на окраине Горловки Донецкой области.
Военная автоинспекция на блок-посту на окраине Горловки Донецкой области, где произойдет обмен военнопленными между ДНР и Украиной
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Военная автоинспекция на блок-посту на окраине Горловки Донецкой области.
Блок-пост на окраине Горловки Донецкой области, на котором произойдет обмен военнопленными между ДНР и Украиной
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Власти ДНР и ЛНР настаивают на обмене пленными по формуле "всех на всех" до Нового года, республики готовы передать 47 человек и ожидают выдачи 690 пленных. Киев, по словам омбудсмена Дарьи Морозовой, такая формула "категорически не устраивает".
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