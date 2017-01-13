Медведчук назвал одно из условий реализации "Минска-2"

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости. Возобновление со стороны Киева социальных выплат жителям Донбасса является частью минских соглашений, а заявления украинских властей о намерении вернуть эти выплаты только после возобновления полного контроля над регионом ведут к срыву договоренностей, считает лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук.

Ранее вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что возобновление выплаты пенсий и социальных пособий жителям неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей возможно только после выполнения минских соглашений в полном объеме.

"Нельзя ждать, пока "Минск" будет реализован, а уж потом начинать выплачивать пенсии, поскольку такие выплаты и есть необходимая составляющая этой реализации. Если чиновник этого не понимает, то он или абсолютно некомпетентен, или же сознательно проводит линию на срыв реализации минских соглашений", ― написал Медведчук в пятницу в Livejournal.

По его мнению, без средств к существованию люди просто не выживут, если пенсии и социальные пособия не платит Киев, их вынуждены платить самопровозглашенные ДНР и ЛНР. "Чем дольше это будет продолжаться, тем меньше у Украины шансов на реинтеграцию этих территорий", — подчеркнул Медведчук.

В ноябре 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде": с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше — с середины лета 2014 года. С апреля 2015 власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам.