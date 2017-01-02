В ЛНР заявили об артобстреле позиций Народной милиции со стороны ВСУ

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2017 (13)

ЛУГАНСК, 2 янв — РИА Новости. ВС Украины применили артиллерию при обстреле позиций Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики в районе Калиново в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"Зафиксирован обстрел из артиллеристских орудий калибра 152 мм (4 выстрела), минометов калибра 82 мм (5 мин), БМП-1 (3 выстрела) с направления Новозвановка по позициям Народной милиции в направлении Калиново", — заявили в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что на других направлениях во время обстрелов украинские силовики использовали БМП, гранатометы (АГС, СПГ), минометы калибра 82 мм, стрелковое оружие.

"Режим прекращения огня ВСУ не соблюдается, за сутки зафиксировано 6 обстрелов по позициям Народной милиции в районах населенных пунктов Калиново, Николаевка, Желтое и памятника "Князю Игорю" (КПП "Станица Луганская" — ред.)", — заявили в пресс-службе. Всего, по данным оборонного ведомства, по территории республики за сутки было выпущено порядка 65 снарядов и мин.

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