Силовики усиливают позиции на линии соприкосновения, заявила разведка ДНР

ДОНЕЦК, 15 янв — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировала присутствие реактивной системы залпового огня и артиллерийских систем крупного калибра украинских силовиков в районах, близких к линии соприкосновения, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения. Так, отмечается местонахождение в районе населенных пунктов: Новгородское — в шести километрах до линии соприкосновения — шести 122 мм САУ (Самоходных артиллерийских установок — ред.); Благодатное — в 18 километрах до линии соприкосновения — одной РСЗО "Град"; Авдеевка — в пяти километрах до линии соприкосновения — трех гаубиц Д-30", — сказал он.

Также Басурин добавил, что министерство обороны ДНР располагает информацией, что в период 15-17 января 2017 года планируется усиление фильтрационного режима на блокпосту в районе Каменка.

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