Народная милиция готова к открытому сотрудничеству с ОБСЕ, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 6 янв — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики готова к открытому сотрудничеству со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, заявил в пятницу на брифинге начальник управления оборонного ведомства Олег Анащенко.

"Народная милиция ЛНР прилагает все возможные усилия для обеспечения качественной работы мониторинговой миссии ОБСЕ и ее беспрепятственного доступа к объектам контроля, а также готова к открытому сотрудничеству и взаимодействию для полноценного обеспечения деятельности в рамках мандата миссии", — сказал он.

Анащенко уточнил, что на прошедшей неделе, несмотря на сложные погодные условия, инженерными подразделениями Народной милиции ЛНР, по просьбе представителей миссии ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, разминировано и зачищено более пяти километров грунтовых дорог и троп в садовых массивах.

"По результатам выполненных работ были составлены соответствующие акты по зачистке и разминированию участков и переданы в международную миссию ОБСЕ", — добавил он, выразив надежду, что "новый глава миссии ОБСЕ господин Курц будет объективно и непредвзято относиться к ситуации в Донбассе".