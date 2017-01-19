В ЛНР узнали о прибытии канадских инструкторов для обучения силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2017 (232)

ЛУГАНСК, 19 янв — РИА Новости. В Луганскую область планируется прибытие военных инструкторов из Канады для проведения занятий с украинскими силовиками, сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Двадцать пятого января в Луганскую область ожидается прибытие кураторов из США и канадских инструкторов", — заявил Марочко.

В связи с чем, по данным Народной милиции, в ВСУ планируется поставка пробной партии летального оружия, а именно пятнадцати штурмовых винтовок М-16 производства США.