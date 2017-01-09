В Киеве заявили о незаконном получении соцвыплат жителями Донбасса

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости. Власти Луганской области приостановили соцвыплаты более 800 гражданам, так как, по данным Службы безопасности Украины (СБУ), они проживают на неподконтрольной Киеву территории, заявила в понедельник пресс-службы ведомства.

"Оперативники СБУ установили, что более 800 граждан Украины получают социальные выплаты из государственного бюджета на территории Станично-Луганского района, хотя постоянно проживают на временно оккупированных территориях", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным СБУ, руководство районной госадминистрации решило приостановить эти выплаты, в результате чего "экономия средств госбюджета составила около 4 миллионов гривен" (около 150 тысяч долларов).

На Украине, по официальным данным, зафиксировано около 1,7 миллиона переселенцев.