Силовики стягивают в Донбасс бронетехнику и артиллерию, заявили в ДНР
13:4413.01.2017
(обновлено: 13:45 13.01.2017)
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ДОНЕЦК, 13 янв — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики обнаружила большое количество тяжелой бронетехники и артиллерии крупного калибра украинских силовиков в районах, близких к линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"На горловском направлении – батарея 2С1 "Гвоздика", до танкового батальона, до роты на БТР и взвода на БМП. На донецком направлении – до пехотного батальона, усиленного танковым взводом и двумя артиллерийскими взводами, САУ "Гвоздика" и "Гиацинт-Б", батарея 120-миллиметровых минометов. На мариупольском направлении – батарея 122-миллиметровых САУ, батарея минометов калибром 82 миллиметра и две танковые роты", — заявил он журналистам.