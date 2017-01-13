Силовики стягивают в Донбасс бронетехнику и артиллерию, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 13 янв — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики обнаружила большое количество тяжелой бронетехники и артиллерии крупного калибра украинских силовиков в районах, близких к линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"На горловском направлении – батарея 2С1 "Гвоздика", до танкового батальона, до роты на БТР и взвода на БМП. На донецком направлении – до пехотного батальона, усиленного танковым взводом и двумя артиллерийскими взводами, САУ "Гвоздика" и "Гиацинт-Б", батарея 120-миллиметровых минометов. На мариупольском направлении – батарея 122-миллиметровых САУ, батарея минометов калибром 82 миллиметра и две танковые роты", — заявил он журналистам.