Песков: Киев сам отказывается от Донбасса, устраивая блокаду региона

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Киев сам отказывается от Донбасса, не выполняя там свои социальные обязательства. Москва же со своей стороны делает все возможное ради урегулирования ситуации, сказал журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Россия делает все возможное, чтобы способствовать этому внутриукраинскому урегулированию. И здесь, конечно, чтобы в первую очередь сама Украина не отказывалась от этих республик, потому что такая абсолютная блокада этих регионов в плане выполнения социальных обязательств, в плане выплаты пенсий, в плане обеспечения инфраструктурного и так далее — скорее свидетельствует о том, что Киев сам отказывается от Донбасса. И в этом-то как раз очень серьезная проблема", — сказал Песков.

Он подчеркнул, что "Россия как страна-гарант делает все возможное, чтобы повлиять на стороны этого конфликта, а это как раз регионы Донбасса и Киев — чтобы они выполняли взятые на себя обязательства".

Песков добавил, что отказ Киева от выполнения социальных обязательств в самопровозглашенных ДНР и ЛНР мешает сближению республик с Киевом.

"Говоря о том, что Украина отказывается (от ДНР и ЛНР — ред.), мы говорим о том, что всем хорошо известно, что Украина не выплачивает пенсии, не обеспечивает услуги в сфере здравоохранения, в социальной сфере. Это и является проблемой в том плане, что никоим образом не способствует сближению этих республик с Киевом, а наоборот", — уверен пресс-секретарь президента.

Отвечая на вопрос, насколько важно для Кремля сохранение названий республик, Песков заметил, что "это названия самопровозглашенных республик", и не Россия их дала.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов ЛНР и ДНР объявили о своем суверенитете.

Киев республики не признает, называя неподконтрольные территории "оккупированными".