Политическая подгруппа по Донбассу не смогла обсудить "формулу Штайнмайера"

ДОНЕЦК, 16 янв — РИА Новости. Позиция представителей Киева в политической подгруппе по Донбассу относительно "формулы Штайнмайера" по-прежнему не определена, в связи с этим обсуждение ее реализации так и не было начато в Минске, заявила в понедельник журналистам исполняющая обязанности министра иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики, представитель ДНР в подгруппе Наталья Никонорова.

"Наши оппоненты, формально соглашаясь с существованием "формулы Штайнмайера", не знают пока к ней своего отношения и, соответственно, не имеют возможности обсудить конкретные вопросы ее реализации. В этой связи сегодня так и не удалось приступить к рассмотрению первоосновы в реализации политического пакета — "формулы Штайнмайера", — цитирует слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

По ее словам, представители Киева вновь использовали "инструменты по подмене понятий и своеобразному толкованию подписанных документов, изменяя их логику, смысл и последовательность выполнения".

"Формула Штайнмайера" (глава МИД ФРГ, ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.