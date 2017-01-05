В ЛНР заявили, что силовики стягивают технику к линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 5 янв — РИА Новости. Украинские силовики усиливают позиции у линии соприкосновения вооружением и техникой, заявил в четверг на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
"Наша разведка продолжает фиксировать ротацию и усиление позиций ВСУ (вооруженные силы Украины) вблизи линии соприкосновения", — сказал он.
По словам Марочко, в населенный пункт Новолуганское, находящийся в нейтральной зоне и занятый украинскими силовиками, прибыли две БМП-1. "Мы придерживаемся "режима тишины" и соблюдаем минские договоренности. Наши действия нацелены на решение конфликта в Донбассе мирным путем. Но, в случае обострения обстановки, будем действовать решительно", — добавил он.