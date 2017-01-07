Глава ЛНР надеется достичь компромисс по ситуации в Донбассе в 2017 году

ЛУГАНСК, 7 янв — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий считает, что в 2017 году удастся достичь компромисса в вопросе конфликта в Донбассе.
Глава ЛНР подчеркнул, что уже наблюдаются предпосылки к урегулированию конфликта мирным путем.
"Вы видите, последнее время на Украине сколько проходит так называемых флешмобов… поют русские песни, стихи читают… А то руководство, которое сейчас нагнетает обстановку, я не думаю, что оно сможет очень долго продержаться у власти. Нельзя обманывать народ постоянно. Можно, но это ненадолго, и я думаю, это время истекло", — выразил уверенность Плотницкий.