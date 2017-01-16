ДНР инициировала видеоконференцию по обмену пленными с Киевом

ДОНЕЦК, 16 янв — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики инициировали встречу в режиме видеоконференции с участием представителя Киева в гуманитарной подгруппе Виктора Медведчука с предложением провести обмен пленными до Крещения, сообщила в понедельник журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

"Нашей стороной было внесено предложение провести видеоконференцию с обязательным участием Виктора Медведчука. Данная видеоконференция должна состояться 18 января. Главным вопросом будет проведение обмена пленными на Крещение. Господин (Леонид) Кучма (представитель Киева на переговорах в Минске — ред.) поддержал нашу инициативу", — сказала она.