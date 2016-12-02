Украинский кризис: хроника противостояния в декабре 2016 года

Массовые антиправительственные акции начались в юго-восточных областях Украины в конце февраля 2014 года. Они явились ответом местных жителей на насильственную смену власти в стране и последовавшую за этим попытку отмены Верховной радой закона, предоставляющего русскому языку статус регионального.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в апреле и мае 2014 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в июне 2014 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в июле 2014 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в августе 2014 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в сентябре 2014 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в октябре 2014 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в ноябре 2014 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в декабре 2014 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в январе 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в феврале 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в марте 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в апреле 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в мае 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в июне 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в июле 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в августе 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в сентябре 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в октябре 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в ноябре 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в декабре 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в январе 2016 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в феврале 2016 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в марте 2016 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в апреле 2016 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в мае 2016 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в июне 2016 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в июле 2016 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в августе 2016 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в сентябре 2016 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в октябре 2016 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в ноябре 2016 года читайте здесь.

1 декабря

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в разрешении конфликта на Украине и хочет надежного соседа, с которым можно развивать прагматичное взаимодействие.

Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что главным поводом министерской встречи "нормандской четверки" в Минске 29 ноября стали многочисленные нарушения режима прекращения огня в Донбассе.

Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил, что на встрече в Минске впервые удалось договориться о допуске Международного Красного Креста к заключенным в Донбассе, а также о большом обмене военнопленными до Рождества (24 декабря).

Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что отправных точек для восстановления доверия в решении украинского кризиса пока нет.

Представитель Киева в контактной группе по Украине Леонид Кучма считает, что Россия и Украина по-разному видят пути урегулирования конфликта в Донбассе, поэтому последний раунд министерской встречи в "нормандском формате" закончился безрезультатно.

Леонид Кучма сомневается, что "дорожная карта" по урегулированию конфликта будет согласована до конца года.

Представитель Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма заявил, что пока вопрос его ухода из группы не обсуждается.

Экс-президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма назвал абсурдной идею введения визового режима с Россией.

Заместитель министра Украины по делам оккупированных территорий Георгий Тука сообщил, что Киев продолжает поставлять воду на неподконтрольные ему территории Луганской области, несмотря на окончание контракта.

Полпред ЛНР Владислав Дейнего заявил, что Киев прекратил поставки воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику с Петровского водозабора.

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики выпустили более 400 мин и снарядов по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки. По его словам, обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись 17 населенных пунктов ДНР и окраины Донецка.

В минобороны ДНР заявили, что мирный житель ранен в результате обстрела села Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Местные власти сообщили, что поселок Зайцево в пригороде донецкой Горловки подвергся обстрелу, в результате попадания снарядов загорелись четыре дома.

Украинский солдат пересек на БМП линию соприкосновения в Донбассе и сдался Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики. Инцидент произошел в районе Кировска. Была ли это попытка прорыва или украинский солдат дезертировал, не уточняется.

СМИ сообщили, что Киев прекратил поставки воды в Луганск из-за долгов.

2 декабря

Постпред РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что украинское урегулирование не продвигается не только "на земле", но и в переговорах в Минске, и в "нормандском формате".

Президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции по итогам переговоров с польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве заявил, что власти Украины реализовали значительную часть реформ в сфере децентрализации власти в стране.

Петр Порошенко заявил об отсутствии прогресса в обсуждении "дорожной карты" по урегулированию в Донбассе в рамках "нормандской четверки" (Франция, Германия, РФ и Украина).

Начальник генштаба ВС страны Виктор Муженко в интервью военно-информационному порталу "ЗСУ инфо" заявил, что вооруженные силы Украины за 2015-2016 годы получили почти 49 единиц вооружения и военной техники.

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко считает необходимым усовершенствовать методику наблюдения СММ ОБСЕ в Донбассе, улучшить работу наблюдателей, применяя для мониторинга дроны.

Святошинский районный суд Киева провел допрос бывшего командующего внутренними войсками Украины Станислава Шуляка в Ростовском областном суде в режиме видеосвязи по делу против бывших сотрудников расформированного подразделения "Беркут", которых обвиняют в гибели людей во время "евромайдана" в феврале 2014 года.

Экс-глава внутренних войск Украины Станислав Шуляк заявил, что не получал распоряжений по силовому разгону Майдана.

Станислав Шуляк сообщил, что участникам Майдана в разгар противостояния с правоохранителям утром 20 февраля 2014 года привезли оружие на автомобиле "Жигули".

Станислав Шуляк на допросе заявил, что во время беспорядков в Киеве в 2013-2014 годах призывы к свержению власти и применению оружия звучали со стороны лидеров "евромайдана".

Станислав Шуляк заявил, что огонь по участникам "евромайдана" в Киеве велся с территории, которую контролировали митингующие.

Экс-глава Внутренних войск Украины Станислав Шуляк сообщил, что первый раз огнестрельное оружие против правоохранителей участники беспорядков в Киеве применили 18 февраля 2014 года.

Станислав Шуляк заявил в ходе допроса в режиме видеосвязи о гибели 23 правоохранителей во время беспорядков в Киеве с ноября 2013 года по февраль 2014 года.

Шуляк заявил, что ему не известно о применении оружия военнослужащими его ведомства против участников беспорядков в Киеве в 2014 году.

Экс-глава внутренних войск Украины Станислав Шуляк заявил, что во время беспорядков в украинской столице ему звонил человек, представившийся нынешним мэром Киева Виталием Кличко, и предложил перейти на сторону "евромайдана" за вознаграждение.

Бывший командующий внутренними войсками Украины Станислав Шуляк заявил журналистам после допроса, что ему высказали подозрение в дезертирстве, а также в участии в организованной преступной группировке.

иректор "Луганского энергетического объединения" Владимир Грицай сообщил, что Украина в конце декабря планирует завершить строительство обводной линии электропередач Счастьинской ТЭС, которая позволит обеспечить электроэнергией подконтрольные Киеву территории и прекратить подачу электричества в ЛНР в связи с неуплатой.

Замглавы подконтрольной Киеву военно-гражданской администрации Луганской области Владимир Гуц заявил, что водоснабжение территории самопровозглашенной Луганской народной республики будет восстановлено только после погашения ЛНР долга за потребленную воду.

Уполномоченный представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего заявил, что Киев более чем вдвое сократил подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику по второму водоводу.

Владислав Дейнего заявил, что самопровозглашенная Луганская народная республика готова оплатить долг за воду, поставляемую с территории, подконтрольной Киеву.

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин заявил, что шансы на согласование "дорожной карты" по урегулированию конфликта в Донбассе до конца года крайне малы из-за незаинтересованности в этом Киева.

Денис Пушилин сообщил, что власти самопровозглашенной ДНР надеются, что процесс обмена пленными будет "разморожен" и хотя бы частичные обмены состоятся до конца года.

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин считает, что предпосылок для продвижения работы ее подгрупп на предстоящей встрече в Минске нет.

Представитель аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР заявил, что более 400 человек, в том числе 16 детей, пострадали с начала 2016 года на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате боевых действий.

Представитель аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР сообщил, что шесть человек погибли, еще шесть получили ранения в результате обстрелов территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшую неделю.

Представитель аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР заявил, что более 20 человек погибли и около 20 получили ранения в результате боевых действий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в ноябре.

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что количество случаев нарушения режима прекращения огня в Донбассе остается высоким, на этой неделе число обстрелов возросло на 5% по сравнению с прошлой неделей.

Представитель пресс-службы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщил, что украинские силовики нарушают условия отвода военной техники в Донбассе.

Луганская областная военно-гражданская администрация сообщила, что о попытке ополченцев прорвать линию обороны у поселка Новотошковское Луганской области, в результате чего погиб украинский военный, а также об обстреле пропускного пункта "Марьинка".

Пресс-центр военной операции силовиков в Донбассе сообщил, что украинский военный перешел на сторону ополченцев.

Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики предприняли 14 попыток атаковать позиции ополчения в ноябре.

Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики выпустили по Донецкой народной республике 3,7 тысяч мин и снарядов за неделю

Эдуард Басурин сообщил, что украинские силовики выпустили по населенному пункту Белая Каменка в Донбассе 40 снарядов из РСЗО "Град".

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что четыре человека получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшую неделю в результате обстрелов со стороны украинских силовиков.

Эдуард Басурин заявил, что работа 11 разведывательных беспилотников украинских силовиков зафиксирована за неделю в Донбассе, среди них был летательный аппарат производства НАТО.

Эдуард Басурин заявил, что полет над территорией Донбасса иностранных беспилотников является нарушением Киевом минских соглашений.

Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики стягивают минометы, танки и реактивные системы залпового огня (РСЗО) к линии соприкосновения в Донбассе.

Заместитель начальника центра кризисных ситуаций МЧС ДНР Виталий Зарубин сообщил, что три пожара произошло в самопровозглашенной Донецкой народной республике за неделю в результате обстрелов.

Виталий Зарубин сообщил, что саперы самопровозглашенной Донецкой народной республики обезвредили более 42 тысяч боеприпасов с начала года.

В штабе оборонного ведомства ЛНР сообщили, что украинские силовики три раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики. В Народной милиции обвинили украинских военных в минометных обстрелах позиций ЛНР в районе Калиново и Новокиевки, а также в атаке из стрелкового оружия в районе памятника "Князю Игорю" у КПП "Станица Луганская".

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил журналистам о прибытии в Донбасс двух эшелонов военной техники украинских силовиков.

3 декабря

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с представителями киноиндустрии заявил, что кинематограф страны должен рассказывать о подвигах украинских героев, которые, по его словам, "сейчас защищают Украину".

Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко в эфире телеканала заявила, что положительно относится к ликвидации должности президента Украины. Вместе с тем Тимошенко уклончиво ответила на вопрос, желает ли она сама стать президентом.

Украинские депутаты сорвали вечерний эфир политического ток-шоу "Черное зеркало" на телеканале "Интер" после того, как сопредседатель фракции Верховной рады "Оппозиционный блок" Александр Вилкул назвал евромайдан "переворотом".

Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире канадского телеканала заявила, что с Москвой дружить нельзя, а "амбиции" российского президента Владимира Путина не ограничатся восточной Украиной. По утверждению депутата, если Запад не остановит Путина, произойдет "полномасштабное вторжение России", а Москва "дойдет до Великобритании".

В Одессе завершилась конференция по планированию международных учений Sea Breeze-2017, темой учений станет проведение многонациональной операции по безопасности в кризисном регионе.

Кроме украинских и американских военных моряков в мероприятии приняли участие представители Грузии, Польши, Азербайджана, Нидерландов, Румынии, Канады, Великобритании, Болгарии, Молдовы и Турции.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине сообщили об уменьшении числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе.

По сообщению заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, украинские силовики выпустили 400 мин по территории республики в течение минувших суток. По его словам, разведка ДНР выявила реактивные системы залпового огня (РСЗО), танки и артиллерийские системы крупного калибра украинских силовиков в районах, близких к линии соприкосновения.

По сообщению Народной милиции ЛНР, вечером украинские силовики открыли огонь из гранатометов по позициям Народной милиции ЛНР в районе единственного официального пункта пропуска между территорией подконтрольной правительству Украины и ЛНР.

По заявлению штаба Народной милиции ЛНР, украинские силовики шесть раз за минувшие сутки обстреляли территорию республики.

По заявлению начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко, Народная милиция республики фиксирует передвижение запрещенной минскими договоренностями техники украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе.

По сообщению официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, подразделения Народной милиции республики передали более тонны праздничных продуктовых наборов в качестве гуманитарной помощи детям города Стаханова, находящегося близ линии соприкосновения в Донбассе.

4 декабря

По сообщению советник главы МВД Украины Антона Геращенко, в Киевской области погибли пять правоохранителей в перестрелке между сотрудниками Государственной службы охраны (входит в состав Нацполиции) и спецподразделением Национальной полиции КОРД. По его словам, полицейские поджидали грабителей в одном из частных домов и должны были дать команду группе захвата. В это время в соседнем доме сработала сигнализация, по вызову приехали сотрудники Государственной службы охраны, которые задержали двух полицейских, приняв их за грабителей.

Президент Украины Петр Порошенко потребовал расследовать причины гибели полицейских в перестрелке под Киевом и наказать виновных.

Участники общественной организации "Автомайдан" провели акцию протеста у дома главы МВД Украина Арсена Авакова и требовали его отставки. Участники организации считают его ответственным за провал процесса аттестации правоохранителей, в том числе и реформирования Национальной полиции и системы МВД в целом.

По сообщению заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, украинские силовики выпустили по территории республики более 300 мин и снарядов за минувшие сутки.

По словам Басурина, разведка ДНР выявила вблизи линии соприкосновения в Донбассе более 20 танков, минометов и гаубиц украинских силовиков.

Басурин опроверг информацию о взрыве на складе боеприпасов в Донецке. Ранее в некоторых СМИ появились сообщения о взрыве в Донецке склада с боеприпасами на территории завода химических изделий.

По заявлению официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается напряженной.

5 декабря

Постоянный представитель США при ОБСЕ Дэниел Бэр заявил, что введение какой-либо дополнительной миссии ОБСЕ на территорию Украины маловероятно, а вопрос необходимости другого инструмента урегулирования конфликта, помимо действующей СММ, требует обсуждения между РФ и Украиной в рамках контактной группы.

Президент Украины Петр Порошенко в ходе своей поездки в Донбасс посетил опорный пункт украинских силовиков возле линии соприкосновения.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц совместно с ООН инициируют План гуманитарного реагирования для Украины на 2017 год и обращаются к донорам с просьбой выделить 214 миллионов долларов для помощи людям, пострадавшим в результате конфликта в Донбассе.

Государственная пограничная служба Украины заявила об открытии контрольного пункта пропуска "Марьинка" в Донбассе после временной остановки его работы.

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах в Минске Родион Мирошник выразил сомнения в результативности запланированного на 7 декабря заседания политической подгруппы контактной группы по Донбассу.

Глава МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики Сергей Иванушкин заявил, что власти ЛНР контролируют ситуацию с водоснабжением.

Представитель министерства обороны самопровозглашенной ДНР заявил, что украинские силовики обстреляли населенный пункт Жабичево из вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

Местная администрация сообщила, что два дома повреждено в поселке Александровка на западе Донецка в результате ночного обстрела.

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики выпустили почти 370 мин и снарядов по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки.

Эдуард Басурин сообщил, что один человек погиб в результате обстрела на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки.

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил, что иностранный наемник погиб при попытке осуществления силовиками провокации у линии соприкосновения в Донбассе в ходе минувших суток.

Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировала танки и другое вооружение украинских силовиков, запрещенное минскими соглашениями, у линии соприкосновения в Донбассе.

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики заявил, что украинские силовики подвозят боеприпасы к линии соприкосновения в Донбассе.

В штабе Народной милиции ЛНР заявили, что украинские силовики четыре раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.

Представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) по связям с общественностью Лаяль Дорра сообщила, что почти 600 тонн гуманитарной помощи раздали сотрудники МККК на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувший месяц.

6 декабря

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская армия в 2017 году должна повышать свою боеготовность, так как, по его словам, сохраняется угроза наступления в Донбассе.

Начальник Генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил, что с начала проведения АТО (Киев так называет военную операцию в Донбассе — ред.) погибли 3,064 тысячи силовиков, из них 2,636 тысячи — военнослужащие, из этого числа 2,148 тысячи — боевые потери.

Начальник вооружения ВС Украины Николай Шевцов в интервью газете "Правительственный курьер" рассказал, что бойцы вооруженных сил Украины в зоне военной операции в Донбассе используют пулемет "Максим" образца 1910 года.

Первый заместитель министра инфраструктуры Украины Евгений Кравцов сообщил, что власти Украины рассматривают возможность наладить железнодорожное сообщение с теми подконтрольными Киеву районами Донбасса, с которыми сейчас такового нет.

Госпогранслужба Украины заявила о закрытии контрольного пункта пропуска "Марьинка" в Донбассе из-за обстрела.

Позднее стало известно, что работа контрольно-пропускного пункта "Марьинка" в Донбассе возобновлена после временной остановки.

Заседание подгруппы по безопасности в Донбассе прошло в Минске. На заседании подгруппы стороны обсудили расследование обстрела Макеевки 27 октября, при котором два человека погибли, десять были ранены.

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко заявила, что украинские власти настаивают на первоочередности решения вопросов безопасности в Донбассе и освобождения пленных, из которого вытекает выполнение последующих пунктов минских соглашений.

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что Киев избрал новую тактику уклонения от взятых на себя обязательств в ходе переговорного процесса в Минске: имитирует заботу о жителях Донбасса, но продолжает игнорировать необходимость урегулирования политических и военных вопросов.

Уполномоченный про правам человека в самопровозглашенной Донецкой народной республике Дарья Морозова сообщила, что одним из главных вопросов в повестке дня гуманитарной подгруппы по Украине на переговорах в Минске будет освобождение пленных в Донбассе и проведение обмена по формуле "всех на всех".

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий заверил, что власти ЛНР сделают все возможное, чтобы жители и предприятия ЛНР минимально пострадали от "водной блокады" со стороны Киева.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала нахождение вне мест, предназначенных для хранения отведенного вооружения украинских силовиков, реактивных систем залпового огня "Град" и самоходных гаубиц "Акация".

Местные власти сообщили, что украинские силовики обстреляли населенные пункты на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Министерство обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики опровергло информацию о якобы покушении на одного из командиров сил ДНР Михаила Толстых с позывным "Гиви". Ранее ряд украинских СМИ сообщили, что на Толстых было совершено покушение.

Представитель минобороны самопровозглашенной ДНР сообщил, что работы по поиску тел погибших на территории аэропорта в Донецке приостановлены из-за обстрелов со стороны украинских силовиков.

Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики рассчитывает, что представители Киева передадут тела двух погибших в Донбассе ополченцев.

Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики перебросили в Донбасс 12 танков, артустановок и реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град".

7 декабря

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сложная ситуация в области безопасности на востоке Украины затрудняет достижение политического урегулирования конфликта в стране.

Госсекретарь США Джон Керри встретился с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Брюсселе, обе стороны согласились, что нужно ускорить реализацию минских соглашений.

Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе провела встречу в Минске.

Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий участвовали в мероприятиях контактной группы. Также в Минске встретились участники подгруппы по гуманитарным вопросам урегулирования ситуации в Донбассе и политическая подгруппа.

Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук считает, что реформа по децентрализации власти на Украине не состоялась, местная власть не получила обещанных полномочий.

Полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что без отмены Киевом экономической блокады Донбасса накопившихся экономических проблем в регионе не решить.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась в течение недели найти правовые и технические решения для подачи воды в Луганскую область.

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что власти Украины готовы до конца года провести обмен пленными в Донбассе по формуле "228 на 42".

Представитель самопровозглашенной ДНР в политической подгруппе Наталья Никонорова сообщила, что участникам подгруппы не удалось приступить к обсуждению "формулы Штайнмайера", ситуация по реализации политических пунктов Комплекса мер остается критической.

Представитель самопровозглашенной ДНР в гуманитарной подгруппе Дарья Морозова передала ОБСЕ ходатайство о расследовании причастности украинских спецслужб к привлечению детей к диверсиям в Донбассе.

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что участникам гуманитарной подгруппы по Донбассу на встрече в Минске не удалось договориться по вопросу обмена пленными по формуле "всех на всех", представители самопровозглашенной ДНР по-прежнему призывают президента Украины Петра Порошенко провести процедуру до нового года.

Пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах Дениса Пушилина Виктория Талакина сообщила, что участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе предложили разработать механизм предупреждения обстрелов вместо предоставления официальных выводов расследования обстрела Макеевки в ночь на 27 октября.

Виктория Талакина заявила, что Киев срывает работу экономической подгруппы по Донбассу, ее встреча в Минске снова не состоялась.

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине Денис Пушилин призвал участников переговорного процесса утвердить регламент работы политической подгруппы и документально подтвердить готовность предоставить особый статус Донбассу.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донбассе.

Представитель местной администрации сообщил, что украинские силовики утром произвели обстрел в районе населенных пунктов Саханка и Ленинское на юге самопровозглашенной ДНР.

Местные власти заявили, что около 200 домов обесточены в населенном пункте Еленовка в 20 километрах от Донецка в результате ночного обстрела со стороны украинских силовиков.

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 700 мин и снарядов за минувшие сутки, количество нарушений увеличилось вдвое. Басурин добавил, что обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись 13 населенных пунктов ДНР и окраины Донецка.

Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики дважды за сутки пытались прорвать оборону ополчения на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, двое силовиков погибли, четверо ранены, также пострадал один ополченец.

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил, что четыре дома и газопровод повреждены на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.

В пресс-службе минстроя и ЖКХ самопровозглашенной ДНР сообщили, что Донецкая фильтровальная станция снова обесточена, без воды остались семь населенных пунктов в Донбассе.

Оборонное ведомство ЛНР сообщило, что украинские силовики обстреляли позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики из минометов и гранатометов. Были зафиксированы четыре обстрела. Обстрелам подверглись позиции Народной милиции в районе населенных пунктов Калиново и Нижнее Лозовое, а также район КПП "Станица Луганская" у памятника "Князю Игорю".

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что украинские силовики сосредотачивают запрещенное минскими соглашениями вооружение у линии соприкосновения в Донбассе.

Андрей Марочко сообщил, что установка пункта обогрева для мирных жителей, пересекающих линию соприкосновения в Донбассе, началась на КПП "Станица Луганская" со стороны самопровозглашенной Луганской народной республики.

8 декабря

По данным отчета ООН на 1 декабря, более 9,7 тысячи человек погибли в Донбассе с начала конфликта; еще 22,779 тысячи человек были ранены. Эта цифра включает жертвы среди вооруженных сил Украины, гражданского населения и членов вооруженных групп. Более 2 тысяч убитых были гражданскими лицами.

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер заявила, что более 30 мирных жителей погибли, 132 были ранены в результате конфликта в Донбассе за минувшие три месяца.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини "на полях" заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Гамбурге урегулирование кризиса на юго-востоке Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости прекратить саботаж минских договоренностей по урегулированию ситуации на Украине.

Сергей Лавров заявил, что у нормандской четверки пока не вырисовывается общий подход по дорожной карте по Донбассу.

Глава МИД Украины Павел Климкин в ходе заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ заявил о необходимости размещения полицейской миссии этой организации в Донбассе с целью урегулирования конфликта.

Пресс-служба минобороны Украины сообщила, что министерство обороны Германии направит на Украину военных консультантов.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала реактивные системы залпового огня "Град" и артиллерийские системы крупного калибра украинских силовиков вне мест хранения отведенного вооружения.

Представитель министерства обороны ДНР сообщил, что украинские силовики в период с 15.00 до 17.00 8 декабря выпустили 60 мин калибром 82 и 120 миллиметров по окраинам Донецка.

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил, что украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 700 мин и снарядов за минувшие сутки, два человека получили ранения.

Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики в прошедшие сутки открывали огонь в районе пункта пропуска "Майорск" под Горловкой.

Заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин сообщил, что украинские силовики в последние дни увеличивают количество обстрелов и предпринимают попытки прорыва позиций самопровозглашенной ДНР.

Эдуард Басурин заявил, что два человека пострадали в результате ночного обстрела Куйбышевского района Донецка.

В результате ночного обстрела Куйбышевского района Донецка повреждены 10 строений.

В пресс-службе компании "Донбассгаз" сообщили, что распределительные газопроводы повреждены в результате обстрела севера Донецка в ночь на 8 декабря.

В штабе оборонного ведомства республики сообщили, что за прошедшие сутки не зафиксировано обстрелов со стороны ВС Украины по территории самопровозглашенной Луганской народной республики.

9 декабря

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам российско-финляндских переговоров заявил, что на Украине наблюдается абсолютный дефицит желания договариваться о взаимодействии в рамках минских соглашений, в Москве ожидают, что Евросоюз и "нормандская четверка" смогут активно применять свои усилия по урегулированию ситуации в Донбассе.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что пока не удается документально закрепить так называемую "формулу Штайнмайера" по статусу Донбасса.

Сергей Лавров заявил, что Киев должен сесть за стол переговоров и согласовать детали обмена пленными с представителями Донбасса.

Сергей Лавров сообщил, что никто в ОБСЕ не поддерживает создание вооруженной полицейской миссии в Донбассе.

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что вопрос о полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе не был предметом обсуждения на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Гамбурге.

Будущий председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц не исключает визита в Донбасс в рамках новой должности в начале 2017 года.

Государственная пограничная служба Украины заявила, что ополченцы произвели обстрел в направлении контрольно-пропускного пункта "Марьинка" в Донбассе.

Замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг на предстоящей неделе намерен посетить Донбасс, в том числе районы разведения сил сторон конфликта у Станицы Луганской, Золотого и Петровского.

Руководитель рабочей группы по обмену пленными самопровозглашенной Луганской народной республики Ольга Кобцева заявила, что ЛНР готова произвести обмен пленными до конца этого года.

Представитель одного из силовых ведомств самопровозглашенной ДНР сообщил, что окраины Донецка и юг ДНР подверглись минувшей ночью артиллерийскому обстрелу со стороны украинских военных.

В администрации Тельмановского района сообщили, что около 15 домов повреждены в результате обстрела юга самопровозглашенной Донецкой народной республики, три села обесточены.

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики обнаружила артиллерийские системы крупного калибра, танки и реактивные системы залпового огня украинских силовиков в районах, близких к линии соприкосновения в Донбассе.

В Народной милиции ЛНР заявили, что украинские силовики четыре раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики. По данным Народной милиции, обстрелам подверглись позиции ополченцев в районе населенных пунктов Желтое, Калиново и Фрунзе.

10 декабря

ОБСЕ запустила тендер на беспилотные летательные аппараты большой дальности, чтобы заменить аппараты, уничтоженные на востоке Украины с начала деятельности Специальной мониторинговой миссии (СММ).

В компании "Вода Донбасса" сообщили, что электроснабжение Донецкой фильтровальной станции, нарушенное в результате обстрела 7 декабря, восстановлено.

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил, что украинские силовики выпустили по самопровозглашенной Донецкой народной республике более 330 мин и снарядов за сутки. По его словам, обстрелам подверглись Донецк, Докучаевск, Горловка, Ясиноватая и села на юге ДНР.

Эдуард Басурин сообщил, что украинские силовики концентрируют у линии соприкосновения в Донбассе артиллерию и минометы.

В штабе Народной милиции ЛНР сообщили, что в течение минувших суток обстрелов территории самопровозглашенной республики со стороны ВС Украины не зафиксировано.

В штабе Народной милиции ЛНР сообщили, что украинские силовики около получаса вели обстрел подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике села Желтое. Обстрел начался около 17.00.

11 декабря

Донецкое агентство новостей со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР сообщило, что три частных дома повреждены после ночных обстрелов со стороны украинских силовиков в селе Спартак на севере Донецка, еще один дом уничтожен пожаром в поселке Трудовские на западе столицы самопровозглашенной ДНР.

Представитель администрации Новоазовского района сообщил, что дом и школа повреждены вследствие обстрела со стороны украинских силовиков на юге ДНР в начале дня 11 декабря.

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил, что украинские силовики утром выпустили более 50 артиллерийских снарядов по населенному пункту Саханка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В штабе оборонного ведомства ЛНР сообщили, что украинские силовики применили артиллерию при обстреле позиций Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что в Донбасс прибыла колонна военной техники украинских силовиков.

12 декабря

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн, представляя 16-й доклад Управления ООН по правам человека о ситуации на Украине, сообщил, что жертвами конфликта на юго-востоке страны стали свыше 10 тысяч человек.

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил ситуацию в Донбассе.

Депутат "Батькивщины" Надежда Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная президентом РФ, дала показания Службе безопасности Украины по поводу своей поездки в Минск и подтвердила переговоры с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Надежда Савченко заявила, что встретилась с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР "в присутствии российской стороны".

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что на встрече в Минске с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры.

Надежда Савченко заявила, что не является "проектом Кремля".

Депутат Верховной рады Украины от партии "Батькивщина" Надежда Савченко заявила, что лидеры самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) не должны быть депутатами Рады.

Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко назвал переговоры депутата Верховной рады от партии "Батькивщина" Надежды Савченко, ранее осужденной в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованной президентом РФ, с главами самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик государственной изменой.

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что украинские власти готовы к наибольшим компромиссам в вопросе освобождения пленных.

Глава самопровозглашенной ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что он и лидер самопровозглашенной ДНР провели встречу с депутатом Верховной рады Надеждой Савченко, обсудили с ней обмен пленными по формуле "всех на всех".

Полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах Владислав Дейнего заявил, что представители Киева на встрече в Минске отказались обсуждать вопрос отвода сил на участке в районе населенного пункта Трехизбенка в Донбассе.

Полпред самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин по итогам видеоконференции контактной группы по Украине заявил, что представители Киева отказались разработать и внедрить механизм недопущения обстрелов в Донбассе.

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг прибыл в Донецк.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отметили отсутствие 19 танков вооруженных сил Украины в местах хранения отведенного вооружения в Донбассе.

Представители ОБСЕ и СЦКК посетили село Саханка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, чтобы зафиксировать последствия обстрела, в результате которого были повреждены школа и жилые дома.

С разу после отъезда представителей ОБСЕ, Совместного центра по контролю и координации режима тишины (СЦКК) и журналистов село Саханка подверглось обстрелу со стороны украинских силовиков.

Журналисты нескольких российских телеканалов и информагентств во время работы в селе Саханка в самопровозглашенной Донецкой народной республике попали под обстрел из пулеметов, никто из них не пострадал.

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что рассчитывает на реакцию ОБСЕ на очередной инцидент в Донбассе с журналистами, попавшими под обстрел со стороны украинских силовиков.

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил, что украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 400 мин и снарядов за минувшие сутки. Он отметил, что обстрелам подверглись Горловка, Ясиноватая, Донецк, Докучаевск, а также села на юге ДНР.

ДНР Эдуард Басурин сообщил, что разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики выявила около 40 гаубиц и артустановок украинских силовиков вблизи линии соприкосновения в Донбассе.

Басурин заявил, что бойцы запрещенного в РФ националистического подразделения "Правый сектор" заняли здание школы-интерната в Авдеевке.

В штабе Народной милиции ЛНР заявили, что украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в подразделения украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе поступили на вооружение мины, произведенные в США.

13 декабря

Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в вопросе размещения вооруженной миссии в зоне конфликта на юго-востоке Украины поставлена точка, эта идея не была поддержана большинством стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что не видит никакого смысла в переговорах с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, поскольку не считает их "самостоятельными" фигурами.

Служба безопасности Украины задержала полковника Вооруженных сил Украины Ивана Безъязыкова, которого подозревает в "предательстве". Полковник ВС Украины Безъязыков был освобожден из плена ополченцев в июле, он находился в плену в Донбассе с августа 2014 года.

Пресс-служба минобороны Украины по итогам встречи главы ведомства Степана Полторака с послом Японии в Киеве Суми Шигеки сообщила, что помощь вооруженным силам Украины от Японии составила 1,85 миллиарда долларов и обладает наибольшим показателем среди других стран.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины сообщила, что суд в Луганской области приговорил гражданина России к 12 годам лишения свободы за якобы участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ополченцев. В прокуратуре отметили, что россиянин якобы прибыл на Украину в декабре 2014 года, где вступил в "Батальон территориальной обороны Казачьей национальной гвардии Всевеликого войска Донского" в ЛНР.

Представитель министерства иностранных дел ДНР сообщил, что представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики откроют 14 декабря в итальянском городе Турин.

Уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова обратилась к представителям Киева в гуманитарной подгруппе, представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста по факту манипуляции властями Украины списками пленных.

Дарья Морозова призвала Киеву принять закон об амнистии для выхода из "законодательной западни".

Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг призвал стороны конфликта в Донбассе отвести вооружение в районе Донецкой фильтровальной станции.

Александр Хуг зафиксировал три нарушения перемирия в районе населенного пункта Петровское во время своего визита туда.

Украинские военнослужащие не пропустили патруль СММ ОБСЕ для проведения мониторинга в один из населенных пунктов в Донбассе, предположив, что один из наблюдателей — гражданин РФ.

Украинские силовики открыли артиллерийский огонь по району Донецкого аэропорта в момент посещения первого заместителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга шахты "Октябрьская", расположенной вблизи аэропорта.

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировала прибытие в порт Мариуполя груза с боеприпасами общим весом 1,5 тысячи тонн.

В местной администрации сообщили, что два дома повреждены в результате обстрела донецкой Ясиноватой 12 декабря. По данным местных властей, пострадавших среди мирных жителей нет, ночью обстрелов жилых кварталов не было.

В штабе оборонного ведомства ЛНР сообщили, что украинские силовики дважды обстреляли из минометов позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики 12 декабря.

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко сообщил, что тридцать иностранных военных инструкторов прибыли к линии соприкосновения в Донбассе для обучения украинских силовиков.

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что украинские силовики стягивают технику к линии соприкосновения в Донбассе.

14 декабря

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время стоит ожидать важных инициатив по вопросу освобождения пленных в Донбассе и украинских граждан, отбывающих тюремное заключение в России.

Украинский президент Петр Порошенко считает, что встреча депутата Верховной рады от партии "Батькивщина" Надежды Савченко с лидерами самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик не принесет пользы ни ей, ни Украине.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная президентом РФ, заявила, что договорилась с ополченцами об обмене пленными в формате "226 на 52".

Первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не исключает установку новых камер наблюдения на линии соприкосновения в Донбассе.

Первый замглавы СММ Александр Хуг заявил, что ситуация вдоль линии соприкосновения в Донбассе остается нестабильной, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает фиксировать большое количество нарушений режима прекращения огня.

Уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной Донецкой народной республике Дарья Морозова заявила, что обстрел автобуса на контрольно-пропускном пункте в районе города Майорск показывает нежелание украинских силовиков обеспечивать безопасность на КПП в Донбассе.

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что почти восемь тысяч вынужденно перемещенных лиц проживают на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Утром контрольно-пропускной пункт "Майорск" в Донбассе подвергся обстрелу. В Погранслужбе Украины заявили об одном погибшем и одном раненом. В администрации Горловки также сообщили, что от сердечного приступа во время обстрела скончалась женщина. Украинские силовики и ополченцы обвинили в инциденте друг друга.

МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило, что при обстреле пункта пропуска "Майорск" под Горловкой получили ранения два человека.

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил, что украинские силовики выпустили почти 300 мин по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки.

Эдуард Басурин заявил, что один человек погиб в результате обстрелов территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки.

Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что линии электропередачи повреждены в результате обстрелов со стороны украинских силовиков в двух населенных пунктах на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировала танки и артиллерийские системы крупного калибра украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе.

В штабе Народной милиции ЛНР заявили, что украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики. По данным оборонного ведомства ЛНР, обстрелы велись с направления Новозвановки и Станицы Луганской по позициям ополченцев в районе Калиново и КПП "Станица Луганская" у памятника князю Игорю.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что один военнослужащий Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики получил ранение в результате обстрела со стороны украинских силовиков.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские силовики подвели новые танки и зенитно-ракетные комплексы к линии соприкосновения в Донбасса.

15 декабря

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия призывает украинские власти прекратить политику "отрезания" Донбасса от остальной страны.

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Украина, как и Россия, должна соблюдать Минские соглашения.

Вице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг конфликта на востоке Украины, минские соглашения (Минск-2), прекращение огня и обмен пленным.

Представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Леонид Кучма в интервью украинскому журналу "Фокус" заявил, что попытки расширить формат переговоров по Донбассу могут отбросить или перечеркнуть все достигнутое в формате "Минска-2".

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко заявила, что власти Украины намерены передать ополченцам Донбасса 15 человек, чтобы разблокировать процесс обмена пленными.

Руководитель центра по освобождению пленных при службе безопасности Украины Юрий Кочанов заявил, что снятие экономической блокады и амнистия ополченцев обсуждались на встрече депутаты Верховной рады Украины Надежды Савченко с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил, что Киев готов отдавать ополченцам за каждого своего пленного четыре и более человек.

Бывший украинский президент Виктор Янукович выступил в Дорогомиловском суде по иску бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника о признании событий 2014 года госпереворотом на Украине.

Виктор Янукович в суде заявил, что его отстранили от власти в нарушение украинской конституции, в частности не была выполнена процедура импичмента. Как указал Янукович, при отстранении его от власти была нарушена 108 статья конституции Украины.

Виктор Янукович заявил, что военные действия на юго-востоке Украины были развязаны представителями нынешних властей страны, они и должны нести за происходящее ответственность.

Бывший президент Украины Виктор Янукович сообщил, что в ходе судебных слушаний по делу о событиях на Майдане в 2014 году не заявлял, что сотрудники специального подразделения "Беркут" превышали свои полномочия.

Виктор Янукович заявил, что снайперы, которые стреляли в феврале 2014 года на площади Независимости в Киеве в ходе "евромайдана", прибыли на Украину из других стран.

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг во время инспекции закрытого пункта пропуска в районе Золотого заявил, что в Донбассе необходимо создать больше районов разведения сил и средств на линии соприкосновения.

Первый заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что не исключает появления новых видеокамер миссии у линии соприкосновения в Донбассе для мониторинга нарушений режима прекращения огня.

Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что решение о вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе не имело смысла и отказ от нее логичен и обоснован.

Александр Захарченко подтвердил факт встречи с депутатом Рады Украины Надеждой Савченко. Захарченко сообщил, что предложил ей свой вариант решения вопроса по обмену пленными.

Полпред ДНР в контактной группе по Украине Денис Пушилин заявил, что власти самопровозглашенной Донецкой народной республики готовы и дальше работать по вопросу обмена пленными с депутатом Верховной рады Надеждой Савченко.

Денис Пушилин заявил, что Киев делает все возможное для того, чтобы исключить самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики из переговорного процесса по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 300 мин и снарядов за минувшие сутки, из-за обстрелов повреждены два дома. По его словам, обстрелам подверглись Горловка, Ясиноватая, села на юге ДНР, Донецк и Докучаевск.

Эдуард Басурин сообщил, что один человек погиб в Донбассе за минувшие стуки в результате обстрелов со стороны украинских силовиков.

Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики. По данным оборонного ведомства, обстрелы велись с направления Станицы Луганской из стрелкового оружия в район памятника "Князю Игорю" близ КПП "Станица Луганская", а также из минометов калибра 120-мм (8 мин) с направления Новозвановка по позициям Народной милиции в районе Калиново.

Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко заявил, что Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики выявила танки и самоходные артустановки украинских силовиков в Станично-Луганском районе в Донбассе.

16 декабря

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что власти страны не предоставят Донбассу особый статус, который бы выходил за рамки децентрализации, проводимой для всех регионов.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что выступает за жесткую экономическую блокаду неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов считает, что страна не переживет третий "майдан".

Дорогомиловский суд в Москве продолжил рассматривать иск бывшего депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника о признании событий на Украине в 2014 году государственным переворотом. Экс-прокурор Украины Виктор Пшонка, выступая в суде, заявил, что события начала 2014 года в стране имели все признаки госпереворота.

Бывший глава Службы безопасности Александр Якименко на заседании Дорогомиловского суда Москвы также заявил, что события на Майдане в Киеве, произошедшие в 2014 году, являются вооруженным государственным переворотом.

Александр Якименко заявил, что на "майдане" действовали инструкторы из Грузии, Прибалтики и Польши.

Бывший глава СБУ Александр Якименко заявил, что событиями на Майдане в Киеве в 2014 году руководили представители США.

Бывший украинский премьер Николай Азаров на заседании Дорогомиловского суда Москвы заявил, что Евросоюз угрожал прежним руководителям Украины сменой власти в стране в случае отказа подписать соглашение с ЕС об ассоциации.

Николай Азаров заявил, что западные страны грубо вмешивались во внутренние дела Украины во время "еворомайдана" в конце 2013 и 2014 году.

Бывший украинский премьер Николай Азаров на заседании Дорогомиловского суда Москвы заявил, что "кураторами" государственного переворота на Украине в 2014 году были американцы, что подтверждают слова помощника госсекретаря США Виктории Нуланд.

Николай Азаров заявил об угрозах в его адрес и в адрес его семьи в 2014 году, во время госпереворота, а также о нападениях на него и его близких.

Экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко расценивает события конца 2013 – начала 2014 года в Киеве как государственный переворот.

Бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко, выступая в Дорогомиловском суде, заявил, что огонь по людям в Киеве в феврале 2014 года велся из зданий, контролировавшихся представителями "майдана".

Виталий Захарченко заявил, что митингующие в Киеве в 2014 году не пускали сотрудников полиции на майдан, и они не могли помочь тем, кто нуждался в помощи.

Захарченко заявил, что руководство Украины не планировало силового варианта для наведения порядка на Майдане.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом президента Путина, заявила, что, в отличие от украинских властей, не считает лидеров самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого террористами.

Представитель самопровозглашенной ДНР в политической подгруппе, исполняющая обязанности министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что значительного результата в выполнении Минских соглашений нет, работа политической подгруппы по Донбассу "находится в кризисном процессе".

Наталья Никонорова заявила, что позиция самопровозглашенной Донецкой народной республики в отношении обмена пленными с Киевом остается неизменной — обмен по формуле "всех на всех".

Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в политической подгруппе в Минске, исполняющая обязанности министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявил, что Киев саботирует работу политической подгруппы и ждет указаний извне по вопросу имплементации "формулы Штайнмайера".

Наталья Никонорова заявила, что власти самопровозглашенной Донецкой народной республики надеются закончить переговорный год в минском процессе согласованием "формулы Штайнмайера" на предстоящей встрече в Минске 21 декабря.

Наталья Никонорова сообщила, что представители самопровозглашенной ДНР на переговорах в Минске уже располагают расписанием встреч на 2017 год.

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова, выступая с итоговым докладом перед Народным советом, сообщила, что с начала 2016 года в Донецкой народной республике погибли трое детей. Всего погибли 314 человек, из которых 303 мужчины, 11 женщин. Ранения различной степени тяжести получили более 400 человек.

Дарья Морозова, выступая с итоговым докладом перед Народным советом, заявила, что более 450 обращений о нарушении прав человека со стороны украинских силовиков было собрано в самопровозглашенной Донецкой народной республике с начала военного конфликта в Донбассе.

Дарья Морозова заявила, что число обращений граждан в аппарат уполномоченного по правам человека в самопровозглашенной Донецкой народной республике уменьшилось на 24% по сравнению с 2015 годом, что говорит об улучшении социально-экономической ситуации в ДНР.

Омбудсмен Дарья Морозова заявила, что Киев передал самопровозглашенной Донецкой народной республике в процессе обмена пленными 13 человек с начала года, более 800 сторонников ДНР остаются на подконтрольной украинским властям территории.

Дарья Морозова заявила, что власти самопровозглашенной Донецкой народной республики не получали от Киева предложений о передаче 15 пленных до 21 декабря.

Омбудсмен ДНР заявила, что самопровозглашенная Донецкая народная республика готова провести обмен пленными по формуле "всех на всех" до Нового года и передать Киеву 42 человека.

Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что украинские силовики якобы применяют пытки в отношении пленных.

Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил днем, что украинские силовики ведут обстрел по позициям ополченцев на юге Донбасса.

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 2,7 тысячи мин и снарядов за минувшую неделю.

Эдуард Басурин заявил, что более 20 населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики подверглись обстрелам со стороны украинских силовиков за минувшую неделю, повреждения получили 16 строений.

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил, что министерство обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики отмечает активное использование украинскими силовиками средств воздушной разведки для корректировки огня артиллерии.

Эдуард Басурин заявил, что разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики фиксирует танки и артиллерийские системы крупного калибра украинских силовиков в районах, близких к линии соприкосновения в Донбассе.

В штабе оборонного ведомства ЛНР сообщили, что украинские силовики обстреляли из гранатомета позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики в районе КПП "Станица Луганская" 15 декабря в 22.18 и 23.10.

Заместитель начальника центра кризисных ситуаций МЧС ДНР Виталий Зарубин сообщил, что саперы самопровозглашенной Донецкой народной республики обезвредили за минувшую неделю около 80 неразорвавшихся мин и снарядов в Донбассе.

Министр строительства и ЖКХ ДНР Сергей Наумец заявил, что более 2 тысяч домов уничтожены в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов за время конфликта в Донбассе.

Сергей Наумец сообщил, что более 1,3 тысячи поврежденных из-за обстрелов домов и социальных объектов восстановлено в самопровозглашенной Донецкой народной республике в этом году.

17 декабря

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что почти 400 мин и снарядов выпустили украинские силовики по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, повреждения получили два строения. Также Басурин сообщил, что обстрелам подверглись 15 населенных пунктов ДНР и поселок Трудовские Петровского района Донецка.

Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики открыли огонь в сторону контрольно-пропускного пункта "Майорск" на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в момент прохода через него мирных граждан, людей эвакуировали, пострадавших нет.

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что один человек погиб еще двое получили ранения за сутки при обстрелах со стороны украинских силовиков территории самопровозглашенной ДНР.

В штабе Народной милиции ЛНР сообщили, что украинские силовики шесть раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики. Обстрелы велись с направления Станицы Луганской, Новоалександровки, Кондрашевской, Попасной и Новозвановки в направлении подконтрольных республике населенных пунктов Калиново и Веселенькое, а также района КПП "Станица Луганская" по позициям Народной милиции у памятника "Князю Игорю".

Начальник управления Народной милиции ЛНР Олег Анащенко сообщил, что украинские силовики на этой неделе выпустили по территории самопровозглашенной Луганской народной республики порядка 220 снарядов и мин.

18 декабря

Посол Ватикана архиепископ Клаудио Гуджеротти прибыл с визитом в самопровозглашенную Луганскую народную республику и выступил с проповедью во время религиозной службы в одном из католических храмов Луганска.

Посол Ватикана архиепископ Клаудио Гуджеротти заявил, что папа римский Франциск может приехать в Донбасс для встречи с верующими.

Руководитель патриаршего протокола Московского патриархата Андрей Милкин сообщил, что ДНР при содействии патриарха Кирилла передала Киеву украинского пленного.

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики выпустили по самопровозглашенной Донецкой народной республике более 350 мин и снарядов за сутки. По его словам, обстрелам со стороны силовиков подверглись Горловка, Ясиноватая, Докучаевск, Александровка, Донецк и села на юге ДНР.

Эдуард Басурин сообщил, что разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики выявила у линии соприкосновения в Донбассе три миномета и две гаубицы.

В администрации Новоазовского района сообщили, что жилой дом поврежден в результате обстрела на юге ДНР 17 декабря.

Народная милиция ЛНР заявила о 5 обстрелах своих позиций со стороны украинских силовиков за минувшие сутки на линии соприкосновения в Донбассе. В свою очередь, украинские силовики заявили о 40 обстрелах в Донбассе со стороны ополченцев за прошедшие сутки. По заявлению украинских силовиков, инциденты были зафиксированы на мариупольском, луганском и донецком направлениях.

Пресс-служба Народной милиции сообщила о завязавшемся бое между ВСУ и подразделениями Народной милиции вследствие попытки прорыва со стороны украинских силовиков. По данным ЛНР, со стороны ВСУ более 20 человек ранены, около 10 убиты. В подразделениях оборонного ведомства республики 2 человека получили ранения и двое пропали без вести. По данным Народной милиции, атаку ВСУ удалось отбить.

В пресс-службе Народной милиции ЛНР заявили, что около 150 снарядов из запрещенного минскими соглашениями вооружения выпустили украинские силовики при попытке прорыва под Калиновкой самопровозглашенной Луганской народной республики. Позднее в пресс-службе Народной милиции ЛНР заявили, что ВСУ подтягивает дополнительные силы к месту боестолкновения в районе населенного пункта Калиновка самопровозглашенной Луганской народной республики.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские силовики активизировали сбор разведданных у линии соприкосновения в Донбассе с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Андрей Марочко заявил, что к линии соприкосновения в Донбассе прибыл отряд специального назначения украинских силовиков для поиска дезертиров ВСУ.

В штабе оборонного ведомства ЛНР сообщили, что более тонны адресной гуманитарной помощи от Народной милиции и волонтерского проекта были доставлены семьям детей-инвалидов, живущих у линии соприкосновения в Донбассе.

19 декабря

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что заседание Совета Россия-НАТО (СРН) продемонстрировало наличие глубоких расхождений позиций России и Североатлантического альянса по ситуации на Украине.

Постпред РФ при НАТО Александр Грушко заявил, что российская сторона на заседании Совета Россия – НАТО призвала альянс побудить Киев перейти от саботажа политического процесса, предполагаемого минскими договоренностями, к реальным шагам.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко считает, что в администрации президента Украины планируют ее убить.

Представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине, экс-президент Леонид Кучма обвинил ополченцев в эскалации ситуации в Донбассе.

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко сообщила, что комиссия при президенте Украины рассмотрит вопрос о помиловании 15 человек, которых намерены передать ополченцам Донбасса.

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Родион Мирошник заявил, что обсуждение механизма введения особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей будет одним из ключевых вопросов на заседании политической подгруппы по Донбассу, запланированном на 21 декабря.

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщила, что представители Комитета по правам человека ООН с начала 2016 года совершили почти 20 визитов в различные населенные пункты самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Официальный представитель минобороны Украины по вопросам военной операции Андрей Лысенко заявил, что пять украинских силовиков погибли, 16 пострадали в результате активных боевых действий в Донбассе за минувшие сутки.

Представитель администрации Новоазовского района заявил, что газопровод, линии электропередачи и семь строений получили повреждения в результате обстрела села Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что информация об обстреле населенных пунктов Широкино и Талаковка на юге Донбасса не соответствует действительности.

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил, что украинские силовики за сутки предприняли попытку прорыва на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, а также в районе Калиновки на дебальцевском направлении.

Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики почти 370 мин и снарядов за минувшие сутки. По его словам, всего за сутки украинские силовики около 1,7 тысячи раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстрелам подверглись Горловка, Ясиноватая, Докучаевск, Донецк и села на юге ДНР. Повреждения получили девять строений.

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики обнаружила вблизи линии соприкосновения в Донбассе шесть реактивных систем залпового огня украинских силовиков.

В пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили, что украинские силовики пытаются прорвать оборону ополчения самопровозглашенной Луганской народной республики сразу на нескольких направлениях. Атаки продолжились под Дебальцево, в том числе в районе Калиновки.

Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко заявил, что бои между подразделениями Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики и украинских силовиков идут по всей линии соприкосновения на дебальцевском направлении.

Андрей Марочко заявил, что трое украинских силовиков погибли, четверо ранены в результате очередного боестолкновения с подразделениями Народной милиции самопровозглашенной ЛНР на дебальцевском направлении.

В пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной ЛНР сообщили, что Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе установил режим тишины на дебальцевском направлении с 17.00.

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что Украина могла запросить через Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) режим прекращения огня на дебальцевском направлении для перегруппировки сил.

Официальный представитель Народной милиции Андрей Марочко заявил вечером, что украинские силовики возобновили обстрел позиций Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики на дебальцевском направлении. По его словам, силовики воспользовались режимом тишины, чтобы перегруппироваться и подвезти боеприпасы. Позднее Андрей Марочко заявил, что ВС Украины продолжают обстрел, в том числе и из артиллерии, позиций Народной милиции на Дебальцевском направлении.

20 декабря

По сообщению итальянского МИД, Италия выделила миллион евро на оказание гуманитарной помощи Украине.

По сообщению Белого дома, вице-президент США Джозеф Байден в ходе телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко приветствовал действия украинских властей по укреплению финансовой стабильности в стране.

Президент Украины Петры Порошенко написал в своем Twitter, что украинцы молятся за невинных жертв теракта в Берлине и осуждают дьявольский акт насилия. Произошедшее несколькими часами ранее убийство российского посла в Турции Андрея Карлова украинский лидер не прокомментировал.

Генеральный секретарь Международной федерации журналистов Энтони Беланже выразил глубокое возмущение нападению на офис РИА Новости в Киеве и от имени организации потребовал от правоохранительных органов Украины быстрого расследования инцидента.

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил об исключении из фракции "Батькивщина" депутата Надежды Савченко, осужденной в РФ по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованной указом российского президента.



По сообщению национального агентство Украины по вопросам государственной службы, пост главы Одесской областной государственной администрации выиграл директор полиграфического комбината "Украина" Максим Степанов.

По заявлению заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, за минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории республики почти 500 мин и снарядов, 1,6 тысячи раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. По словам Басурина, за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских силовиков в ДНР получил ранения один человек.

Басурин сообщил, что разведка ДНР выявила присутствие артиллерийских систем крупного калибра украинских силовиков в районах, близких к линии соприкосновения.

По сообщению официального представителя Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, украинские силовики в течение дня пытались выбить подразделения Народной милиции ЛНР с занимаемых позиций в районе Дебальцево.

По сообщению начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко, украинские силовики стягивают тяжелое вооружение и личный состав в район населенного пункта Калиновка в Донбассе.

21 декабря

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что урегулирование конфликта на востоке Украины должно быть основной задачей региональных организаций, прежде всего, ОБСЕ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что минские соглашения не выполнены, Киев или не хочет, или не способен их реализовать, попытки каким-то образом их перефразировать заводят ситуацию в еще больший тупик.

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер приветствовал заявление контактной группы по Донбассу о необходимости возобновления режима прекращения огня в регионе с полуночи 24 декабря.



Глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко сообщил, что Украина начала строить стену в Луганской области, однако постоянно возникают трудности из-за недостаточного финансирования проекта.

Последняя в этом году встреча контактной группы по Украине прошла в столице Белоруссии. Следующее заседание состоится 16 января.

Экономическая подгруппа по Донбассу в очередной раз не смогла приступить к работе в Минске.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что участники переговоров по Украине призывают к продолжению минского процесса в 2017 году.

Мартин Сайдик заявил, что обмен пленными в Донбассе по формуле "всех на всех" сдерживается необходимостью согласования сторонами конфликта точных списков пленных.

Полпред РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил, что участники контактной группы по урегулированию ситуации на Украине призвали стороны конфликта в Донбассе к полному и бессрочному прекращению огня в новогодние праздники.

Борис Грызлов по итогам состоявшегося заседания заявил, что контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе сформировала план работы на 2017 год.

Пресс-секретарь представителя Киева на минских переговорах Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что видеоконференция контактной группы по Донбассу для обсуждения вопроса освобождения пленных пройдет 23 декабря.

Дарья Олифер сообщила, что политическая подгруппа на переговорах в Минске обсудила возможные варианты проведения легитимных местных выборов в Донбассе, однако Киев настаивает на выполнении ряда условий.

Пресс-секретарь полпреда ДНР в контактной группе Виктория Талакина сообщила, что киевская сторона саботирует рассмотрение политических вопросов, политической подгруппе не удалось в Минске обсудить даже первый вопрос повестки дня.

Виктория Талакина сообщила, что гуманитарной подгруппе по Украине удалось достичь ряда договоренностей в вопросе обмена пленными.

Виктория Талакина заявила, что положительные подвижки в вопросе обмена пленными есть, но его решение зависит от всех участников переговорного процесса.

Представитель самопровозглашенной ДНР в политической подгруппе, исполняющая обязанности главы МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Киев продолжает блокировать работу политической подгруппы по Донбассу в Минске.

Наталья Никонорова заявила, что в самопровозглашенной Донецкой народной республики надеются, что у представителей Киева на переговорах по Донбассу в следующем году будет более конструктивная позиция.

Представитель самопровозглашенной ЛНР на переговорах Родион Мирошник заявил, что механизм введения особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, так называемая "формула Штайнмайера", не был согласован по итогам заседания политической подгруппы по Донбассу в Минске из-за позиции Киева.

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики почти 300 мин и снарядов за сутки. По его словам, украинские силовики около 700 раз за сутки нарушили режим прекращениях огня, обстрелам подверглись Горловка, Ясиноватая, Еленовка, Докучаевск, Донецк и села на юге ДНР.

Эдуард Басурин сообщил, что разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики выявила усиление позиций украинских силовиков вблизи линии соприкосновения тяжелым вооружением, в том числе танками и гаубицами.

Представитель местной администрации сообщил, что около 20 боеприпасов украинские силовики выпустили в ночь на 21 декабря по населенному пункту Саханка на юге ДНР, повреждено электроснабжение.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения самопровозглашенной ЛНР Игорь Соляник заявил, что больницы республики готовы к приему пострадавших в боях на дебальцевском направлении военнослужащих Народной милиции ЛНР и солдат вооруженных сил Украины.

Местные власти сообщили, что в окрестностях Дебальцево идут бои.

Представитель местной администрации сообщил, что украинские силовики открыли артиллерийский огонь по городу Дебальцево в Донбассе, повреждено два дома.

Исполняющий обязанности мэра города Александр Рейнгольд сообщил, что опасность обстрела Дебальцево в Донбассе возникнет только в случае использования украинскими силовиками артиллерии.

Администрация Дебальцево опровергла информацию, появившуюся в ряде украинских СМИ, что в ходе боевых действий некоторые населенные пункты в районе города перешли под контроль вооруженных сил Украины.

В штабе оборонного ведомства ЛНР сообщили, что украинские силовики шесть раз за сутки обстреляли территорию республики, выпустив при этом более 220 снарядов и мин. Огонь велся с направления, подконтрольного украинским силовикам поселка Луганское в направлении Калиновки, а также со стороны Станицы Луганской по позициям Народной милиции у памятника "Князю Игорю" в районе КПП "Станица Луганская".

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко сообщил, что вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку прорыва на дебальцевском направлении.

Андрей Марочко заявил, что в результате артиллерийского обстрела со стороны украинских силовиков разрушен жилой дом на дебальцевском направлении в Донбассе.

Андрей Марочко сообщил, что два ополченца погибли и двое получили ранения за минувшие сутки в результате боевых действий на дебальцевском направлении.

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что украинские силовики обстреляли пункт обогрева на КПП "Станица Луганская" в Донбассе.

Миссия Международного комитета Красного Креста доставила семь грузовиков гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости