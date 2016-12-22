Передача Киевом 15 сторонников ДНР затягивается по техническим причинам

ДОНЕЦК, 22 дек — РИА Новости. Передача Киевом 15 сторонников самопровозглашенной Донецкой народной республики затягивается по ряду технических причин, заявила в четверг журналистам уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Ранее представители Киева сообщили о готовности передать в одностороннем порядке 15 ранее удерживаемых сторонников самопровозглашенной республики.

"Все заявления украинской стороны не подкреплены официальными предложениями. Громко заявляя о жестах доброй воли, а именно, о передаче 15 человек республике, украинская сторона на встрече в Минске ссылается на технические причины, по которым якобы затягивается осуществление данной процедуры. Ранее техническая часть не составляла препятствий, система была давно выработана. Возможно, у наших оппонентов нет желания осуществлять эту передачу", — сказала она.