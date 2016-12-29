В ДНР заявили, что силовики выпустили 90 мин за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2016 (374)

ДОНЕЦК, 29 дек — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 90 мин за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

С 24 декабря в Донбассе установлен режим тишины на период праздников.

По словам Басурина, украинские силовики за прошедшие сутки 473 раза нарушили режим прекращения огня. "При этом противник выпустил по территории республики 90 мин калибром 120 и 82 миллиметра, а также 323 боеприпаса из различных типов гранатометов", — сказал он.

Представитель Минобороны ДНР заявил, что украинские силовики вели огонь по Горловке, Ясиноватой и ее окрестностям, Донецку и селам на юге республики.