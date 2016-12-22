Порошенко и Меркель высказались за прекращение огня в Донбассе

Переговоры о мире на Украине в 2016 году (1389)

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора в четверг подчеркнули важность прекращения огня в Донбассе и немедленного освобождения пленных, сообщила пресс-служба украинского президента.

В среду контактная группа по Украине договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 декабря.

"Собеседники обсудили ситуацию в Донбассе… Петр Порошенко и Ангела Меркель подчеркнули важность прекращения огня в Донбассе и немедленного освобождения украинских заложников", — говорится в сообщении.

Порошенко выразил Меркель соболезнования в связи с терактом на ярмарке в Берлине, отметив, что Украина осуждает терроризм во всех его проявлениях.

Кроме того, по данным пресс-службы президента, канцлер ФРГ отметила необходимость решения украинской власти о приватизации Приватбанка.