Порошенко и Меркель высказались за прекращение огня в Донбассе

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора в четверг подчеркнули важность прекращения огня в Донбассе и немедленного освобождения пленных, сообщила пресс-служба украинского президента.
В среду контактная группа по Украине договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 декабря.
Порошенко выразил Меркель соболезнования в связи с терактом на ярмарке в Берлине, отметив, что Украина осуждает терроризм во всех его проявлениях.
Кроме того, по данным пресс-службы президента, канцлер ФРГ отметила необходимость решения украинской власти о приватизации Приватбанка.