Порошенко вручил Маккейну "украинское наградное оружие"

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко на передовой в Донбассе наградил американского сенатора Джона Маккейна "украинским наградным оружием", сообщила в субботу пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

"На передовой президент наградил сенатора Маккейна украинским оружием",- написал Цеголко в своем микроблоге в Twitter.

На передовій Президент нагородив сенатора Маккейна українською зброєю pic.twitter.com/LBIBwCwxm8 — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 31 декабря 2016 г.

​При этом в сообщении на сайте украинского президента уточняется, что речь идет о наградном оружии. На фотоснимке, которым Цеголко проиллюстрировал свою публикацию в Twitter, Порошенко жмет руку Маккейну и держит в другой руке автомат.

Ранее сообщалось, что Порошенко прибыл в субботу на командный пункт украинских войск в Широкино в Донецкой области, чтобы поздравить их с Новым годом. Как уточнил украинский президент в своем Twitter, его сопровождают американские сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эма Клобушар.

Прибув на командний пункт в районі Широкіно з Джоном Маккейном, Ліндсі Гремом та Емі Клобучар, щоб привітати наших Воїнів з Новим роком pic.twitter.com/kj2b98kFJ7 — Петро Порошенко (@poroshenko) 31 декабря 2016 г.

​Сенатор Джон Маккейн, известный своей жесткой антироссийской риторикой, совместно с Линдси Грэмом в конце декабря заявил о недостаточности санкций против России. Сенаторы пообещали "возглавить усилия в конгрессе нового состава", чтобы усилить их.

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