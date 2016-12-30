Американские сенаторы будут стремиться к расширению санкций против России

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Ряд американских конгрессменов называют новые санкции, введенные против РФ, недостаточными и заявляют, что будут стремиться к их расширению, передает агентство Sputnik.

США в четверг ввели против разведслужб и ряда частных лиц РФ санкции в связи с "вмешательством в выборы" и объявили о высылке из США 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал "работниками российской разведки".

"Мы возглавим усилия в конгрессе нового состава, чтобы ввести против России еще более сильные санкции", — говорится в совместном заявлении сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэма.

Спикер палаты представителей конгресса Пол Райан назвал санкции запоздалыми.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. В Москве эти обвинения категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Белый дом признал, что в день выборов никакой повышенной активности хакеров не наблюдалось. Трамп назвал заявления о вмешательстве России в президентские выборы для его поддержки "смехотворными".

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными".