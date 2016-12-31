Ополченцы ДНР насчитали за сутки более 40 мин от силовиков

ДОНЕЦК, 31 дек — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 40 мин за минувшие сутки, поврежден один дом, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
Басурин отметил, что обстрелам со стороны силовиков подверглись девять населенных пунктов ДНР и окраины города Донецка. Из-за обстрелов поврежден один дом. "В результате обстрелов повреждения получил один жилой дом в Саханке по улице Коммунаров", — заявил он.
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