ЛНР возложила ответственность за ухудшение ситуации в Донбассе на Порошенко

ЛУГАНСК, 23 дек — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий возложил ответственность за эскалацию конфликта в Донбассе на президента Украины Петра Порошенко.

"С 18 декабря военная обстановка на дебальцевском направлении резко обострилась. Подразделения ВСУ, Нацгвардии Украины и нацистских карательных батальонов, без объявления о прекращении перемирия и предъявления претензий, предприняли более 20 атак на позиции нашей Народной милиции", — говорится в заявлении Плотницкого, опубликованном на его официальном сайте.

Глава ЛНР подчеркнул, что украинские силовики во время атак активно применяли артиллерию и тяжелую бронетехнику, "которая согласно подписанным в Минске договоренностям обязана находиться в местах постоянной дислокации, под контролем мониторинговой миссии ОБСЕ".

Плотницкий отметил, что подразделения Народной милиции ДНР и ЛНР успешно отразили все атаки, бойцы ВСУ, по его словам, неся серьезные потери личного состава и техники, отступили на прежние позиции. Глава ЛНР также заявил, что среди военнослужащих республики также есть погибшие и раненные.

"Особое беспокойство вызывает тот факт, что вопреки международно признанным правилам и обычаям ведения войны подконтрольные Киеву вооруженные отряды пытаются обстреливать жилые дома и населенные пункты", — говорится в заявлении.

Глава ЛНР подчеркнул, что ситуация на дебальцевском направлении пока не стабилизировалась и только по счастливой случайности обошлось без жертв среди мирного населения.

"Всю ответственность за эскалацию кровопролития в Донбассе несет лично Порошенко. После установления прочного перемирия мы подсчитаем ущерб, нанесенный нам противоправными и антиконституционными действиями вооруженных отрядов, подконтрольных Порошенко, и предъявим Киеву соответствующий иск. А лица, виновные в военных преступлениях и преступлениях против человечности, ответят за свои злодеяния по всей строгости международно признанных норм и законов", — заключил Плотницкий.

Ранее в течение нескольких дней оборонные ведомства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик сообщают об обострении ситуации в районе Дебальцево, 21 декабря впервые с 2015 года украинские силовики обстреляли жилые массивы Дебальцево из артиллерии.

В районе Дебальцево в середине февраля 2015 года шли ожесточенные бои между силовиками и ополченцами. Ополченцы заявляли об окружении крупной группировки силовиков в Дебальцево, по их данным, украинские военные массово сдавались в плен. При этом глава ДНР Александр Захарченко заявил о гибели в окружении под Дебальцевом трех тысяч украинских силовиков. Город перешел под контроль ДНР спустя несколько недель ожесточенных боев.