В Дебальцево отменили массовые мероприятия из-за угрозы обстрелов

ДОНЕЦК, 24 дек — РИА Новости. Все массовые мероприятия отменены в Дебальцево из-за угрозы обстрелов города, заявил полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе по Украине Денис Пушилин.

Ранее в силовом ведомстве самопровозглашенной Луганской народной республики сообщили об обстреле города Дебальцево, повреждены здания детских садов и школы. По данным минобороны ДНР, украинские силовики разместили артиллерийские позиции на окраинах населенных пунктов Светлодарск и Мироновский и вели оттуда огонь по Дебальцево.

"К сожалению, даже открытие елки пришлось отменить. Очень печально, что город сейчас под обстрелом. Мы сейчас должны сконцентрироваться на прекращении огня, о котором договорились на контактной группе, а после этого, уже не рискуя нашими гражданами, можно переходить к полноценным мероприятиям", — говорится в заявлении Пушилина, распространенном его пресс-службой.

По его словам, в Дебальцево в субботу должен был пройти ряд мероприятий, однако из-за угрозы обстрелов мест массового скопления людей все они были отменены.

"В первую очередь мы должны заботиться о гражданах, не рисковать их жизнью… Учитывая, что наш противник начал обстреливать Дебальцево именно в местах скопления людей, мероприятия пришлось отменить", — добавил Пушилин.