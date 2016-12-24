В Дебальцево отменили массовые мероприятия из-за угрозы обстрелов

ДОНЕЦК, 24 дек — РИА Новости. Все массовые мероприятия отменены в Дебальцево из-за угрозы обстрелов города, заявил полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе по Украине Денис Пушилин.
"К сожалению, даже открытие елки пришлось отменить. Очень печально, что город сейчас под обстрелом. Мы сейчас должны сконцентрироваться на прекращении огня, о котором договорились на контактной группе, а после этого, уже не рискуя нашими гражданами, можно переходить к полноценным мероприятиям", — говорится в заявлении Пушилина, распространенном его пресс-службой.
По его словам, в Дебальцево в субботу должен был пройти ряд мероприятий, однако из-за угрозы обстрелов мест массового скопления людей все они были отменены.
"В первую очередь мы должны заботиться о гражданах, не рисковать их жизнью… Учитывая, что наш противник начал обстреливать Дебальцево именно в местах скопления людей, мероприятия пришлось отменить", — добавил Пушилин.