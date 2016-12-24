ВСУ сообщают о пяти обстрелах со стороны ополченцев во время режима тишины

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости. Пресс-центр военной операции украинских силовиков заявил, что ополченцы совершили пять провокационных обстрелов в зоне военной операции в Донбассе с момента установления режима тишины, говорится в сообщении, опубликованном в субботу на странице Facebook.

Стороны на переговорах в Минске договорились о праздничном перемирии, начиная с полуночи 24 декабря. Накануне вечером президент Украины Петр Порошенко подтвердил готовность Киева обеспечить установление режима тишины в Донбассе с 24 декабря и выразил надежду, что он приобретет постоянный характер. В субботу утром украинские военные подтвердили установление тишины по всей линии соприкосновения.

"Начиная с 00.00 (01.00 мск — ред.) 24 декабря 2016 года по всей линии разграничения в зоне проведения АТО был введен режим тишины" — говорится в сообщении. По утверждениям силовиков, через 25 минут после полуночи ополченцы открыли огонь из стрелкового оружия по позициям в районе Желтого, на луганском направлении.

"С тех же видов вооружения с 6.54 до 7.10, а позже с 9.30 до 9.45 – по Марьинке. Обстреливали Широкино с 9.54 до 10.10. Украинские военные на провокации не отвечали. В 10.25-10.35 — обстрел Новотроицкого из стрелкового оружия", — сообщает пресс-центр.

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