В ДНР зафиксировали более 170 нарушений режима тишины стороны ВСУ

© РИА Новости. Игорь Маслов Перейти в фотобанк ВСУ сообщают о пяти обстрелах со стороны ополченцев во время режима тишины Более 170 фактов нарушений "режима тишины" со стороны украинских силовиков, в том числе более 120 с применением артиллерии, зафиксировали в министерстве обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики в субботу, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"После нуля часов количество нарушений со стороны Украины составило 176, из них с применением артиллерии — 11 и с применением минометов — 111", — сказал он.