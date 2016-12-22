Украина выразила готовность выполнить решение контактной группы по Донбассу

Переговоры о мире на Украине в 2016 году (1389)

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости. Министерство обороны Украины готовы выполнить решение контактной группы по Донбассу об очередном перемирии, заявил в четверг официальный представитель ведомства по вопросам военной операции Александр Мотузяник.

В среду контактная группа предложила сторонам конфликта полное прекращение огня с 24 декабря.

"Я не уполномочен комментировать решения минской группы. Вместе с тем я хочу отметить, что вооруженные силы Украины, в целом силы антитеррористической операции неоднократно демонстрировали готовность выполнения минских договоренностей. Все тяжелое вооружение было отведено, соблюдался режим прекращения огня. В дальнейшем вооруженные силы готовы выполнять мирный план президента. Вооруженные силы готовы к исполнению очередных решений контактной минской группы", — сказал Мотузяник.