Народная милиция ЛНР: ВСУ 12 раз за сутки обстреляли территорию республики

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2016 (328)

ЛУГАНСК, 26 дек — РИА Новости. Украинские силовики 12 раз за минувшие сутки открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в понедельник РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки с 25 на 26 декабря ВСУ (вооруженные силы Украины) 12 раз подвергли обстрелам позиции НМ (Народной милиции) в районах населенных пунктов Калиновка, Сокольники, Желобок и памятника Князю Игорю", — уточнили в пресс-службе.

По данным оборонного ведомства, украинские силовики выпустили по позициям ЛНР порядка 90 снарядов и мин из минометов калибра 82 и 120 миллиметров, БМП-1, гранатометов (АГС, ГП-25).

В свою очередь, украинские силовики заявили в понедельник, что ополченцы за минувшие сутки 33 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе.

Как сообщается на странице пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook, обстрелу подверглись населенные пункты Широкино, Талаковка, Водяное, Старогнатовка, Павлополь, Луганское, Артемово, Новгородское, Верхнеторецкое, Зайцево, Станица Луганская, Новозвановка и Лебединское.

По информации украинских силовиков, огонь велся из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, артиллерии, минометов, вооружения БМП и гранатометов.

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