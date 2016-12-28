Глава ДНР надеется на изменение ситуации в Донбассе в 2017 году

ДОНЕЦК, 28 дек — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что надеется на изменение ситуации в Донбассе в 2017 году в лучшую сторону.

"Ситуация, которая сложилась в минском процессе, меня тревожит. Наблюдается нежелание Украины не то, что выполнять, а просто придерживаться минских соглашений. За 2016 год мы ничего не достигли, кроме разведения сил в одном населенном пункте. Но если мы хотим добиться прекращения огня, необходим "Минск". Надеюсь, что в 2017 году "Минск" ситуацию немного изменит", — заявил Захарченко в ходе прямого разговора с жителями ДНР.

По его мнению, страны Европы и США смогут заставить Киев выполнять минские соглашения.