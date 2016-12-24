Киев подтвердил установление режима тишины в Донбассе

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости. Киев подтверждает установление режима тишины в Донбассе с полуночи 24 декабря по всей линии соприкосновения, говорится в сообщении руководителя украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) генерал-майора Анатолия Петренко.

Стороны на переговорах в Минске договорились о праздничном перемирии, начиная с полуночи 24 декабря. Накануне вечером президент Украины Петр Порошенко подтвердил готовность Киева обеспечить установление режима тишины в Донбассе с 24 декабря и выразил надежду, что он приобретет постоянный характер.

"По состоянию на утро 24 декабря, украинская сторона СЦКК подтверждает введение всеобъемлющего, устойчивого, бессрочного прекращения огня, начиная с 00.00 (01.00 мск) 24 декабря 2016 года. По всей линии соприкосновения установлена тишина", — говорится в сообщении Петренко в Facebook на странице пресс-центра военной операции украинских силовиков в Донбассе.

Отмечается, что офицеры украинской стороны СЦКК продолжают мониторинг и наблюдение за соблюдением режима прекращения огня, о любых изменениях в обстановке обещают немедленно информировать СММ ОБСЕ.