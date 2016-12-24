МО Украины: Киев ввел бессрочное перемирие в Донбассе

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости. Официальный представитель минобороны Украины по вопросам военной операции в Донбассе Андрей Лысенко заявил, что Киев ввел в зоне операции бессрочное перемирие с полуночи 24 декабря, однако ополченцы, по его словам, уже нарушили договоренности о режиме тишины.

Ранее на переговорах в Минске стороны договорились о праздничном перемирии с полуночи 24 декабря. В субботу утром украинские военные подтвердили установление тишины по всей линии соприкосновения, но заявили о провокационных обстрелах со стороны ополченцев. В ДНР и ЛНР в свою очередь заявили, что также зафиксировали в субботу неоднократные нарушения режима прекращения огня со стороны силовиков.

"С нуля часов сегодняшнего дня в районе проведения антитеррористической операции в соответствии с договоренностями трехсторонней контактной группы введено рождественское перемирие, которое предусматривает полное прекращение огня бессрочно. По состоянию на 11 часов (12.00 мск — ред.) сегодня противник эту договоренность нарушил, совершил четыре обстрела на луганском и мариупольском направлениях", — сказал Лысенко в субботу на брифинге.

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