МО Украины: Киев ввел бессрочное перемирие в Донбассе

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости. Официальный представитель минобороны Украины по вопросам военной операции в Донбассе Андрей Лысенко заявил, что Киев ввел в зоне операции бессрочное перемирие с полуночи 24 декабря, однако ополченцы, по его словам, уже нарушили договоренности о режиме тишины.
"С нуля часов сегодняшнего дня в районе проведения антитеррористической операции в соответствии с договоренностями трехсторонней контактной группы введено рождественское перемирие, которое предусматривает полное прекращение огня бессрочно. По состоянию на 11 часов (12.00 мск — ред.) сегодня противник эту договоренность нарушил, совершил четыре обстрела на луганском и мариупольском направлениях", — сказал Лысенко в субботу на брифинге.
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