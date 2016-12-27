Украина обустроила на границе с РФ 270 километров противотранспортных рвов

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Украина в 2016 году обустроила и сейчас содержит 270 километров противотранспортных рвов на границе с Российской Федерацией, сообщил глава украинской Государственной пограничной службы Виктор Назаренко.

Ранее власти Украины заявили о намерении построить современный мощный комплекс оборонительных сооружений на границе с Россией, проект получил название "Стена". Позднее его переименовали в "Европейский вал". Госпогранслужба сообщала, что Киев планирует завершить первый этап возведения "Стены" на границе с РФ к концу 2016 года. Ряд политиков ранее выразили недовольство реализацией этого проекта.

"Отдельно уделялось внимание (в 2016 году) крайне важному вопросу — состоянию обустройства границы с Россией. Сегодня ведомство создает принципиально новую интеллектуальную модель комплексной системы защиты и охраны границы, где разные инженерно-технические средства дополняют друг друга. Эта модель включает и элементы обороны", — сказал Назаренко на пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что сейчас обустроены и содержатся 270 километров противотранспортных рвов, почти 41 километр контрольных полос, 72,5 километра — заградительных заборов, проведены также другие работы.

Ранее, в августе текущего года, Специальная антикоррупционная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по фактам злоупотреблений при строительстве фортификационных сооружений на границе с Россией.

Глава международного комитета Государственной думы РФ Алексей Пушков заявил, что смысл возведения "Стены" кроется в возбуждении ненависти к России и воровстве бюджетных денег.