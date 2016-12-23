ВСУ совершили десять попыток прорыва за три дня в районе Дебальцево

ДОНЕЦК, 23 дек — РИА Новости. Украинские силовики предприняли 10 попыток прорыва на дебальцевском направлении в Донбассе за последние три дня, заявил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Ранее власти самопровозглашенных ЛНР и ДНР заявили, что украинские силовики с 18 декабря совершили несколько попыток прорыва позиций ополченцев на дебальцевском направлении. Город Дебальцево впервые подвергся обстрелу с 2015 года. В Киеве считают, что ответственность за эскалацию ситуации в Донбассе лежит на ополченцах.

"За последние трое суток украинские силовики предприняли более 10 попыток прорыва обороны подразделений Народной милиции ЛНР в направлении Калиновки Дебальцевского района, сопровождающихся массированными артиллерийскими и минометными обстрелами", — заявил Басурин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.