В ДНР заявили об обстреле со стороны силовиков на юге республики

© РИА Новости. Евгений Биятов Перейти в фотобанк В Киеве заявили, что не предоставят Донбассу особый статус Украинские силовики обстреляли окрестности населенных пунктов на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики минувшей ночью, жертв и разрушений нет, заявил в понедельник РИА Новости представитель администрации Новоазовского района.

"Вчера ночью был обстрел окраин населенного пункта Коминтерново. По нашей информации, там работала артиллерия. Также был обстрел на окраине села Красноармейское, там было стрелковое оружие. Разрушений жилого фонда, повреждений систем жизнеобеспечения и пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.